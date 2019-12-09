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Futbol
İHA
09.12.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, istatistiklerini yükseltti

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Fenerbahçe, istatistiklerini yükseltti

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk 14 haftasında gösterdiği performans ile geçen sezonun ilk 14 haftasını geride bıraktı.

Süper Lig’de bu sezon iyi bir başlangıç yapan ancak zaman zaman iniş çıkışlar yaşayan Fenerbahçe, 14 haftada gösterdiği performans ile geçtiğimiz sezonun 14 haftasındaki istatistikleri geride bıraktı. Sarı-lacivertli ekip 2018-2019 sezonunda 14 gol, 8 asist, 183 şut, 132 şut pası, 935 atak aksiyonu ve bin 114 top kazanımıyla oynarken, bu sezon 28 gol, 16 asist, 240 şut, 155 şut pası, 977 atak aksiyonu ve bin 127 top kazanımıyla yükselişe geçti. Pas parametrelerinde 18-19 sezonunda 6 bin 86 pas yapan sarı-lacivertli ekip, 19-20 sezonunda ise 7 bin 626 pas ile hem geçen sezonu geçti hem de bu sezonun en yüksek pas yüzdesine sahip takımı oldu.

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Ersun Yanal: Bıraktığımız yerden devam edeceğizFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Mutluyuz, bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Biraz güven, biraz destek biraz da bu oyunun, mücadelenin hatırına omuz vermek bizi zirveye taşıyacak en önemli sonuç olacaktır" dedi.
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Fenerbahçe, istatistiklerini yükseltti

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