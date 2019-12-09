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Fenerbahçe - Galatasaray maçında alkış alan hareket
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8. haftasında oynanan derbi maçta ezeli rekabet ve ebedi dostluğa örnek bir pozisyon yaşandı.
Büyük bir çekişme yaşanan maçın ilk çeyreğinde Fenerbahçe'nin pivotu Esra Ural Topuz'un bileğinden sakatlandığı pozisyonda, Galatasaray Koçu Efe Güven, hızlı hücum yapan takımını durdurmaya çalıştı.
Efe Güven'in bu hareket sosyal medyada büyük övgü aldı.
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