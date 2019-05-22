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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.05.2019 - 08:34, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Abdullah Avcı ile masada iddiası!

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Fenerbahçe Abdullah Avcı ile masada iddiası!

Ersun Yanal’la devam etmesi beklenen sarı lacivertlilerin çok flaş bir adım atarak Avcı’ya resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Yeni sezonda şampiyonluk için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin gündeme bomba gibi düşecek hamlesi...

Takvim'in haberine göre; sezon ortasında göreve getirdiği Ersun Yanal'la yola devam etmesi beklenen sarı lacivertliler Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya resmi teklif yaptı.

HEMEN YANIT BEKLENİYOR​

Tecrübeli hoca ile çok gizli bir görüşme yapan Fenerbahçe yönetiminin üç yıllık sözleşme teklifini masaya koyduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in Avcı'dan çok kısa sürede yanıt beklediği de ifade ediliyor.

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BEŞİKTAŞ DA DEVREDE AMA...

Alınan bilgilere göre teknik direktör arayışındaki Beşiktaş da Abdullah Avcı ile yakından ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe'nin Avcı konusunda çok daha istekli olduğu gelen bilgiler arasında.

 ARAŞTIRMADAN AVCI ÇIKTI!

Ayrıca Ali Koç'un başkan seçilmeden önce bir araştırma yaptırarak "F.Bahçe'ye en uygun Türk hoca kim?" diye sordurduğu öğrenildi. Ankette ilk sırada Abdullah Avcı'nın yer aldığı da belirlendi.

Avcı teknik adamlık kariyerinde şu ana kadar kupa kaldıramadı.

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AYRILIĞA ÇOK YAKIN

Kısa süre önce Başakşehir'le sözleşmesini 5 yıl uzatan Abdullah Avcı'nın şampiyonluğun kaçması sonrası ayrılık kararı aldığı öne sürülüyor. Avcı'nın artık büyük bir takımda görev almak istediği belirtiliyor.

Avcı'nın çalıştırdığı Başakşehir bu sezon ligde sadece 21 gol yiyerek alkış topladı.

Karşınızda Başakşehir'in eski yıldızı Cengiz Ünder;

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