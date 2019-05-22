Lucescu'nun yeni takımını açıkladılar
Rumen basını Mircea Lucescu'nun yeni adresini açıkladı...
İsmi Beşiktaş ile anılan Mircea Lucescu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Rumen basınında yer alan habere göre Steaua Bükreş, 73 yaşındaki antrenörü takımın başına getirmek için çalışmalara başladı. Luce'nin en yakın arkadaşlarından Danut Lupu da topa girerek Gigi Becali'ye Lucescu'yu alması yönünde bir telkinde bulundu.
Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, daha önce yaptığı açıklamada teknik direktör arayışının devam ettiğini belirterek kariyerli bir antrenörle transfer görüşmesi yapacağını söylemişti.
Fikret Orman'ın adayları arasında olduğu söylenen Lucescu'nun bu sezonki adresi şimdiden merak konusu...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle