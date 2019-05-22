Fenerbahçeliler ikiye bölündü! Berke mi Volkan mı?
Harun Tekin, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sezonun son maçı olan Antalyaspor karşısında kaleye kimin geçeceği merak konusu oldu.
Harun Tekin, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sezonun son maçı olan Antalyaspor karşısında kaleye kimin geçeceği merak konusu oldu.
Taraftarların bir bölümü, 18 yaşındaki Berke Özer’in ligde ilk kez forma giymesini istiyor.
Diğer bölümü ise, 17 yıllık Fenerbahçe kariyerinin noktalanması beklenen Volkan Demirel’in son kez Kadıköy’e çıkması gerektiği görüşünde.
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