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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena | Adem KABAYEL
27.02.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

Fatih Terim, resmen 5 yıl daha Galatasaray’da….

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Fatih Terim, resmen 5 yıl daha Galatasaray’da….

Galatasaray Kulübü, tecrübeli teknik adamın avukatı Rezan Epözdemir ile bir araya geldi ve noktayı koydu. Tecrübeli teknik adamla 5 yıl daha anlaşmaya varıldı.

Galatasaray, halen TFF resmi sitesinde bitiş tarihi Mayıs 2019 olarak gözüken Terim’in sözleşmesini uzatıp ortadaki soru işaretleri ve endişeleri tarihe gömdü.

Ekim ayında prensip anlaşmasına varılan ve boş sözleşmeye imza atan Fatih Terim’in yeni kontratı resmiyete döküldü.

Galatasaray Kulübü, Terim’in 2024 Mayıs ayına kadar olan yeni sözleşmesini Mart ayının ilk haftasında TFF’ye resmen iletecek.

Sarı kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz hafta, Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir ile bir araya geldi.

Ve Terim’in 5 yıllık sözleşmesi tüm detayları ile bu zirvede hazırlandı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’dan herhangi bir talepte bulunmayıp görüşmede de kendi değil avukatı Epözdemir yer aldı. Fatih Terim, Galatasaray’dan herhangi bir ücret artışı talep etmeyip taraflar mevcut sözleşme şartları ile yola devam edecek.

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Tecrübeli teknik adamın 5 yıllık yeni sözleşmesinde tazminat maddesi yer almayacak. Başarı odaklı kontratta Fatih Terim, sadece şampiyonluk halinde 2017 yılında imzaladığı kontratta olduğu gibi yaklaşık 500 bin euro ekstra prim alacak.

TFF’ye önümüzdeki hafta bildirilecek olan kontratta Terim, şu anda olduğu gibi Galatasaray Kulübünden yıllık 3 milyon euronun karşılığı olan 18 milyon TL net ücret alacak.

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Prensip anlaşmanın sağlandığı Terim’in 5 yıllık sözleşmeye imza atması ile resmen devreye girecek olan kontratın ardından tecrübeli teknik adamın Galatasaray Kulübü ile en uzun süreli imza attığı anlaşma olacak.

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