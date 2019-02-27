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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.02.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Hatayspor 4-2 Galatasaray

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Hatayspor 4-2 Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını 2-0 kazanan Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenilmesine karşın ilk maçın avantajı ile turu atlayan taraf oldu. Sarı kırmızılılar, yarı finalde Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor maçının galibiyle karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, Hatayspor'a 4-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki 2-0'lık avantajını kullanarak üst tura yükseldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Gökhan Karadeniz (58' ve 70' pen.), 79'da Mirkan ve 84'te İsmail Çipe'den (kendi kalesine) geldi. Galatasaray'ın sayılarını ise 21. dakikada Muğdat ile 53'te Emre Akbaba kaydetti.

Bu sonuçla yarı finale yükselen sarı kırmızılılar, yarı finalde Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor maçında bir üst tura çıkan takımla karşılaşacak.

Yarı final ilk maçları 2-3 veya 4 Nisan 2019, 2. maçları ise 23-24 veya 25 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak.

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Hatayspor-Galatasaray tehlikeli görüntüler
Hatayspor-Galatasaray 'tehlikeli' görüntüler!

Hatayspor 4-2 Galatasaray

HATAYSPOR - GALATASARAY: 4-2 

Maçtan önemli anlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, konuk olduğu Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'a 4-2 yenildi.
Çeyrek final ilk maçında rakibini sahasında 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, bu skorun avantajıyla adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
48. dakikada ev sahibi ekibin pas hatasını değerlendirerek topa sahip olan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı Muğdat Çelik'e çıkardı. Muğdat'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top auta çıktı.
52. dakikada ceza sahası içerisinde Semih Kaya'dan sıyrılan Caner Hüseyin Bağ'ın şutunda, kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
53. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortada ön direkteki Emre Akbaba, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
58. dakikada Hatayspor, farkı 1'e indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Gökhan Karadeniz, Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Gökhan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.
69. dakikada ev sahibi ekip, maçta eşitliği yakaladı. Sol kanattan hızla ceza sahasına giren Mirkan Aydın, Semih Kaya'dan sıyrılarak vuruşunu yaptı. Kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı kornere çeldi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Semih'in Mirkan'a faul yaptığını belirterek maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:
2-2.
74. dakikada Hatayspor defansında Soner Örnek'in hatalı pasında araya giren Muğdat Çelik, ceza sahası içinde boş kaleye şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.
79. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Caner Hüseyin Bağ, bir rakibinden sıyrılarak meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpas önündeki Mirkan Aydın'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.
85. dakikada Hatayspor, bulduğu ilginç golle farkı 2'ye çıkardı. Genç kaleci İsmail Çipe, Yasin Güreler'in sol kanattan altıpasa gönderdiği topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca meşin yuvarlak bacaklarının arasından geçerek ağlara gitti. Yardımcı hakem Serkan Çimen topun auttan çevrildiğini belirten bayrağı kaldırdı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından incelenen pozisyon sonrasında golün geçerli olduğu kararı çıktı: 4-2.
Karşılaşma, Hatayspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sona erse de ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, yarı finale yükseldi.

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Serkan Çimen (xx), Önder Yılmaz (xx)
HATAYSPOR: Ömer (xx) - Yasin (xx), Soner (xx), Mehmet Tayfun (xxx), Kubilay (xx) (Dk. 61 Nimaga xx), Selim (xx), Gökhan (xx), Dymtro (xx) (Dk. 45 Caner xxx), Mirkan (xx), Sadi (xx), Hamidou Maiga (xx) (Dk. 45 Diallo xx)
GALATASARAY: İsmail (xx) - Mariano (xx), Ahmet (xx), Selçuk (xxx), Sinan (xx), Donk (xx), Emre Akbaba (xx), Semih (xx), Emre Taşdemir (xx) (Dk. 65 Ömer x), Yunus (xx) (Dk. 83 Gökay x), Muğdat (xxx) (Dk. 76 Onyekuru x)
GOLLER: Dk. 58 (P) - Dk. 70 (P) Gökhan, Dk. 79 Mirkan, Dk. 84 (KK) İsmail (Hatayspor) - Dk. 21 Muğdat, Dk. 53 Emre Akbaba (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Yasin, Mehmet, Soner (Hatayspor) - Semih, Emre Akbaba (Galatasaray)

 Maçın gollerini izlemek için tıklayın

Fatih Terim, maçın ardından basın toplantısında bu açıklamayı yaptı...

"İyi bir ders oldu"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim, 4-2 kaybedip tur atladıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Terim, "Yedek futbolcularımız ne zaman bu fırsatı yakalasalar bunu iyi değerlendirmeliler" dedi.
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