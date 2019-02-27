Fatih Terim: "İstiklal Marşı okuyacak çok oyuncumuz vardı"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde...
"İstiklal Marşı okuyacak çok oyuncumuz vardı. Hatayspor'u tebrik ediyorum. Son 4'e kaldığımız için mutluyuz. Futbol ciddi bir oyun ama bunu futbolcuların bilmesi lazım. Herhalde turu geçtiğimizi düşündüler, rehavete kapıldılar."
"Buradaki meslektaşlarıma Allah yardım etsin demek istiyorum. İyi çıkmışlar diğer takımlar bu sahadan. Hatayspor gibi iyi oynayan bir takım için de dezavantaj bu saha. Allah onlara da yardım etsin."
"Bazı oyuncularımızı dinlendirdiğim için çok mutluyum. Ama oynayan oyuncuların da bunun bilincinde olması gerekiyordu. Sakatlarımızın Erzurumspor maçına kadar iyileşeceğini sanmıyorum. Belki Diagne... Biz adaleti olmayan hiçbir şey için ağzımızı açmadık."
"Maçın saati konusunda ise biz hak etmediğimiz hiçbir şey için ağzımızı açmadık, yoksa o kadar çok şey var ki konuşulacak."
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