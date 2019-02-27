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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.02.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Fatih Terim: "İstiklal Marşı okuyacak çok oyuncumuz vardı"

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde...

"İstiklal Marşı okuyacak çok oyuncumuz vardı. Hatayspor'u tebrik ediyorum. Son 4'e kaldığımız için mutluyuz. Futbol ciddi bir oyun ama bunu futbolcuların bilmesi lazım. Herhalde turu geçtiğimizi düşündüler, rehavete kapıldılar."

Hatayspor 4-2 Galatasaray Tur Galatasarayın...
Hatayspor 4-2 Galatasaray! Tur Galatasaray'ın...

"Buradaki meslektaşlarıma Allah yardım etsin demek istiyorum. İyi çıkmışlar diğer takımlar bu sahadan. Hatayspor gibi iyi oynayan bir takım için de dezavantaj bu saha. Allah onlara da yardım etsin."

"Bazı oyuncularımızı dinlendirdiğim için çok mutluyum. Ama oynayan oyuncuların da bunun bilincinde olması gerekiyordu. Sakatlarımızın Erzurumspor maçına kadar iyileşeceğini sanmıyorum. Belki Diagne... Biz adaleti olmayan hiçbir şey için ağzımızı açmadık."

"Maçın saati konusunda ise biz hak etmediğimiz hiçbir şey için ağzımızı açmadık, yoksa o kadar çok şey var ki konuşulacak."

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Fatih Terim: İstiklal Marşı okuyacak çok oyuncumuz vardı

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