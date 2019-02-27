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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.02.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Erzurumspor-Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak? Resmen açıklandı...

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Erzurumspor-Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak? Resmen açıklandı...

Galatasaray, BB Erzurumspor maçının erkene alınması için yaptıkları başvurularının kabul edilmediğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, BB Erzurumspor maçının erkene alınması için yaptıkları başvurularının kabul edilmediğini duyurdu.

Karşılaşma 3 Mart Pazar 19:00'da oynanacak.

Resmi açıklama şöyle;

"Bilindiği üzere, 3 Mart 2019 Pazar günü saat 19:00 da oynanacak olan Erzurumspor - Galatasaray maçı için, gerek TFF gerekse yayıncı kuruluş nezdinde maçın daha uygun meteorolojik, saha ve fiziki koşullarda oynanabilmesi ve gündüz saatlerine alınması konusunda, maç saatinin ilan edildiği ilk günden itibaren başvuruda ve müteaddid görüşmelerde bulunduk.

Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13:30 ya da 16:00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından Kulübümüze bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

Hatayspor 4-2 Galatasaray
Hatayspor 4-2 Galatasaray
 

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