Fatih Terim: İmkanlarımız kısıtlı ama şikayet etmiyorum

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma ardından düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Bugün 3 puan almanın her şeyden önemli olduğunu belirten Fatih Terim, “3 puandan öte bir 3 puan. Ligin en az gol yiyen takımıyız belki ama son dakika ve saniyelerde yediğimiz goller bizi çok üzdü. Bugün takımın o psikolojiye girmesi gayet doğal. Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge maçı ve ligde yediğimiz gollerden dolayı takımda bir skoru koruma iç güdüsü vardı. Şu an 3 tane 6 numara ile oynuyoruz. Lemina da orayı daha iyi oynuyor. Takım olarak bir galibiyetti. Oyuncularda bir skoru koruma iç güdüsü vardı. 1 dakikada kornerden 3 pozisyon verdik ama onun dışında kalemizde bir pozisyon hatırlamıyorum. 60 dakika tatmin edici bir oyun vardı. Bugün 3 puan almak her şeyden öteydi. Bir oyuncuya da bağlamamak gerekiyor. Donk’u stoper, Adem’i de forvet oynatıyoruz. İmkanlarımız kısıtlı şikayet etmiyorum ama durum bu” diye konuştu.

“MUSLERA MAÇIN EN İYİSİYDİ”

Muslera’nın karşılaşmadaki performansını öven Terim, “Muslera sadece bu maçta değil son maçlarda çok iyi gidiyor. Takımını kurtaran kaptan diyebiliriz. 90 dakika full konsantre oynadı. Devamlı, 94 dakika sahada tüm oyuncuları uyaran bir kaptandı. Ben de maçın en iyisi diyebilirim onun için” şeklinde konuştu.

“SAKATLIKLAR AKLIMIZDA YOKTU”

Yaşanan sakatlıkları beklemediklerini vurgulayan Fatih Terim, “Yarın sabah oynamayanların antrenmanı var, öbür gün rejenarasyon, ardından Paris’e gideceğiz. Sonra dönüş, kamp ve maç. Şikayet etmiyoruz, hep haftada 3 maç oynayalım ama imkanlarımız sıkıntılı. Feghouli sıkıntısı çıktı, Babel dışarıda. Falcao’yu 15 dakika oynatabiliyoruz, Luyindama bu sabah ameliyat oldu. Gibi gibi bir sürü sıkıntılarımız var. Bu sakatlıklar aklımızda yoktu, milli takımdan da 5-6 sakat oyuncumuz döndü” ifadelerini kullandı.

“PARIS SAINT-GERMAIN MAÇINDAN ÜMİTLİYİZ”

Paris Saint-Germain maçı hakkında da değerlendirme de bulunan Fatih Terim, “Oyuncu sıkıntımız var, taktik ve kriz yönetimi konusunda sıkıntımız yok. Her maç 0-0 başlıyor. Hiçbir maç ümitsiz oynanmaz. Ümitliyiz. Büyük efor sarf edeceğiz, mücadele edeceğiz sonra sonucuna bakacağız. Paris’te elimizden geleni yapacağız ve teslim olmayacağız” dedi.

