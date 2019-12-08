MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSosyal medyada Fernando Muslera çılgınlığı
GeriFutbol Sosyal medyada Fernando Muslera çılgınlığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
07 Aralık 2019 - 21:58,

Sosyal medyada Fernando Muslera çılgınlığı

Galatasaray-Alanyaspor maçına Fernando Muslera'nın yaptığı kurtarışlar damgasını vurdu. Uruguaylı file bekçisi, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla takımının sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasında büyük rol oynadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Fernando Muslera, Alanyaspor ataklarını tek başına karşılayan isim oldu. 4 net kurtarışa imza atan Uruguaylı, galibiyete herkesten çok katkı vermiş oldu.

2

Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşen Galatasaray'ın Uruguaylı kaleci Fernando, müsabaka sonunda taraftarların istediğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Mücadeleye Fernando Muslera'nın performansı damga vurdu. Uruguaylı file bekçisi karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 3 puanın kazanmasında büyük rol oynadı.

3

Fernando Muslera'nın kurtarışları, sarı-kırmızılı taraftarları bir kez daha mest etti ve tecrübeli kaleci için sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

4
5
6
7
8
9
10
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi