Falcao için son tango!
Bonservis talep etmeyen Monaco karar değiştirdi.
Falcao’nun sarı kırmızılılar ile el sıkıştığını açıkça belirtmesi ve Galatasaray’ın istekli olması sonrasında ayak sürüyen Monaco, 3 milyon Euro istiyor. Aslan son virajı da geçip, dünyaca ünlü futbolcuyu Konya maçında tribünde de olsa, Türkiye’ye getirmeyi düşünüyor.
Galatasaray’da taraftarların artık KAP (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) açıklaması beklediği Radamel Falcao’nun transferinde ilginç gelişmeler yaşandı... İlk etapta sarı kırmızılılardan bonservis bedeli talep etmeyen Monaco Kulübü, Kolombiyalı golcünün yönetimle yaptığı görüşmede gitmek istediğini söylemesi ve sarı kırmızılı takımın da istekli olması sonrasında bu kararından vazgeçti. Fransa Ligue 1 ekibinin, bu doğrultuda Galatasaray’dan 3 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi. Menajer Özgün Koyutürk’ün bugün Monaco yetkilileri ile masaya oturacağı ifade edildi. Aslan’da tüm hesaplar, Falcao’yu bedelsiz almak üzerine yapıldı.
İdmana çıkmadı, takıma veda etti...
Galatasaray Kulübü yaşanan gelişmelere karşın Monaco’nun inadını kırarak transferi yarına kadar sonuçlandırmak istiyor. Sarı kırmızılı yetkililer, Falcao’nun forma giymese bile Süper Lig’in ikinci haftasında Türk Telekom Stadı’nda Konyaspor ile yapılacak mücadelede tribünde olması doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılıların anlaşmaya vardığı Falcao, Fransız kulübü ile yaptığı görüşmede Galatasaray’a transfer olmak istediğini açıkça belirtti. Bununla birlikte Monaco’nun dün gerçekleşen idmanına katılmayan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarına veda etti. Yıldız oyuncu, Galatasaray’da transfer olmak istediği için Monaco’nun Ligue 1’de ikinci hafta karşılaşmasında Metz’e deplasmanda 3-0 kaybedilen maçta forma giymemişti.
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