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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
22.08.2019 - 08:51, Son Güncelleme:

Galatasaray transfer haberleri | Diagne için istenen teklif gelmiyor

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Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi satmak isteyen Galatasaray’da evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri boşa çıkaran yıldız futbolcuya 15 milyon Euro'luk bedel biçen yönetim aradığını bulamadı. Ne İngiltere ne de Suudi Arabistan'dan Diagne'yi isteyen çıkmadı.

Ara transferin son günü Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro peşin bonservis ödenerek alınan Mbaye Diagne için Galatasaray'ın kasasından 3 milyon Euro da şampiyonluk bonusu çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan Diagne'yi yönetim Haziran ayında satma kararı aldı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı! Bonservis bedeli '15 milyon Euro' olarak belirlenen Senegalli golcü için Suudi Arabistan'dan beklenen teklif gelmedi. Trezeguet'yi 9 milyon Euro'ya Aston Villa'ya götüren menajer William D'Avila, Galatasaray'dan satış yetkisi aldığı Diagne'ye İngiltere'den kulüp bulamadı.

Sarı-kırmızılılar iki ay sonunda Diagne'yi zararına 11-12 milyon Euro'ya satmaya hazır olsa da kulüp yetkilileri, "Şu anda Diagne'ye 6-7 milyon Euro veren bile yok" diyerek yaşanan krizi özetlediler.

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Galatasaray transfer haberleri | Diagne için istenen teklif gelmiyor

Galatasaray transfer haberleri | Diagne için istenen teklif gelmiyor

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