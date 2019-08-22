Aslan'da Nzonzi’ye Mehmet Topal takviyesi
Galatasaray’da alternatif olarak 6 numarada denenen Seri’nin verimli olmaması, bu bölgede Nzonzi’yi yedekleyecek bir ihtiyaç oluşturdu.
Aslan, bu doğrultuda Mehmet Topal’ı yeniden gündemine aldı. Sözleşme yapılırsa, 1+1 yıllık kontrat ve yıllık 625 bin Euro maaş verilecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...
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