Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErsun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması
GeriFutbol Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
19.08.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendikleri maçta iyi futbol sergilediklerini söyledi.

Takımın daha da iyi bir hale geleceğini belirten Yanal, "Şampiyonluk söylemini bir temele oturtmak için sezona böyle bir başlangıç yapmak çok güzel. Herkese şunu söyleyebilirim ki bu takım daha iyi olacak." dedi.

Kulüpte geleceği henüz belli olmayan Volkan Demirel'le ilgili gelen soruya yanıt veren Yanal, "Volkan konusu bizim kendi içimizdeki bir konu. Bunu burada konuşmak doğru değil. Volkan Fenerbahçe için çok önemli bir karakter, kenara atılacak biri değil." diye konuştu.

Yanal'ın basın toplantısı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, rakibe futbollarını kabul ettirme konusunda etkili olduklarını ve coşkulu oynadıklarını belirtti. 

Zorlukları bildiklerini dile getiren Yanal, "Çekincelerimizin ne olduğunu, Fenerbahçe'nin beklentisi olan sonucu da iyi biliyoruz. Bugün rakibimizin sorunlarının olduğunu biliyorduk. İstediğimiz sonucu erken aldık. Bir bölümde tutuktuk. Oyuncularımız maçı kazanma arzularını ortaya koydu. Özlediğimiz önemli bir başlangıç yaptık." diye konuştu. 

Volkan Demirel hakkında gelen soruya Yanal, "Yönetimle tartıştığımız, çalıştığımız, birlikte karar vermek üzere olduğumu bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci birkaç gün içerisinde daha da netleştireceğiz. Fenerbahçe taraftarı merak etmesin. Bu konudaki işleyiş devam ediyor." cevabını verdi. 
Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıkan Emre Belözoğlu'na övgüde bulunan Ersun Yanal, şampiyonlukla ilgili gelen soru üzerine, "Zorlukları biliyoruz. Bunun için deneyimliyiz. Bu zorluklarla çarpışacağımız, yarışacağımız uzun bir maratona çıktık. Bu maratonu göğüsleyebiliriz. Birlikte defalarca yaptık, 28 kere yaptık, 29. kez yapmak isteyen bir takımız." açıklamasında bulundu. 

Alper Potuk'un ücretinde indirime gitmesi 

Ersun Yanal, yıllık ücretinde yüzde 40 indirime giden futbolcusu Alper Potuk'la ilgili olarak, şunları kaydetti: 
"Taraftarımız, omuz omuza şampiyonluğa gitmemizdeki en büyük güçtür. Takımını seven bir grupla çalışıyoruz. Bunlardan biri de Alper Potuk. İnanılmaz bir fedakarlıkla bu kulüpten ayrılmak istemediğini söyledi. Futbol tarihinde görülmemiş bir fedakarlıkla kalmak istedi. Biz bunu ona teklif etmedik, kendisi istedi. Bu bizim için oldukça mutluluk vericiydi. Taraftarımızın ciddi şekilde destek ve şefkatine ihtiyacımız var. 12. adamın desteğiyle yürüdüğümüz hedefe daha hızlı koşacağız." 

Ersun Yanal, bugün ilk maçına çıkan Zanka'nın iyi bir performans sergilediğini, Serdar Aziz'in yarın çekilecek MR sonucuna göre takımla çalışmaya başlayabileceğini de sözlerine ekledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Tolga Ciğerci: "Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız"
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi
İşte Süper Lig'de puan durumu! Lider...