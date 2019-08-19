Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması

Takımın daha da iyi bir hale geleceğini belirten Yanal, "Şampiyonluk söylemini bir temele oturtmak için sezona böyle bir başlangıç yapmak çok güzel. Herkese şunu söyleyebilirim ki bu takım daha iyi olacak." dedi.

Kulüpte geleceği henüz belli olmayan Volkan Demirel'le ilgili gelen soruya yanıt veren Yanal, "Volkan konusu bizim kendi içimizdeki bir konu. Bunu burada konuşmak doğru değil. Volkan Fenerbahçe için çok önemli bir karakter, kenara atılacak biri değil." diye konuştu.

Yanal'ın basın toplantısı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, rakibe futbollarını kabul ettirme konusunda etkili olduklarını ve coşkulu oynadıklarını belirtti.

Zorlukları bildiklerini dile getiren Yanal, "Çekincelerimizin ne olduğunu, Fenerbahçe'nin beklentisi olan sonucu da iyi biliyoruz. Bugün rakibimizin sorunlarının olduğunu biliyorduk. İstediğimiz sonucu erken aldık. Bir bölümde tutuktuk. Oyuncularımız maçı kazanma arzularını ortaya koydu. Özlediğimiz önemli bir başlangıç yaptık." diye konuştu.

Volkan Demirel hakkında gelen soruya Yanal, "Yönetimle tartıştığımız, çalıştığımız, birlikte karar vermek üzere olduğumu bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci birkaç gün içerisinde daha da netleştireceğiz. Fenerbahçe taraftarı merak etmesin. Bu konudaki işleyiş devam ediyor." cevabını verdi.

Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıkan Emre Belözoğlu'na övgüde bulunan Ersun Yanal, şampiyonlukla ilgili gelen soru üzerine, "Zorlukları biliyoruz. Bunun için deneyimliyiz. Bu zorluklarla çarpışacağımız, yarışacağımız uzun bir maratona çıktık. Bu maratonu göğüsleyebiliriz. Birlikte defalarca yaptık, 28 kere yaptık, 29. kez yapmak isteyen bir takımız." açıklamasında bulundu.



Alper Potuk'un ücretinde indirime gitmesi

Ersun Yanal, yıllık ücretinde yüzde 40 indirime giden futbolcusu Alper Potuk'la ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Taraftarımız, omuz omuza şampiyonluğa gitmemizdeki en büyük güçtür. Takımını seven bir grupla çalışıyoruz. Bunlardan biri de Alper Potuk. İnanılmaz bir fedakarlıkla bu kulüpten ayrılmak istemediğini söyledi. Futbol tarihinde görülmemiş bir fedakarlıkla kalmak istedi. Biz bunu ona teklif etmedik, kendisi istedi. Bu bizim için oldukça mutluluk vericiydi. Taraftarımızın ciddi şekilde destek ve şefkatine ihtiyacımız var. 12. adamın desteğiyle yürüdüğümüz hedefe daha hızlı koşacağız."

Ersun Yanal, bugün ilk maçına çıkan Zanka'nın iyi bir performans sergilediğini, Serdar Aziz'in yarın çekilecek MR sonucuna göre takımla çalışmaya başlayabileceğini de sözlerine ekledi.