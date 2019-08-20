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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rekorların gecesi

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Rekorların gecesi

Fenerbahçe, 123 hafta sonra lider olurken istatistiklerde de uçtu.

FENERBAHÇE, Süper Lig’in yeni temsilcisi Gazişehir’i 5-0 ile sahadan silerken, sarı lacivertlilerin orataya çıkan istatistikleri de rekor denilecek oranlara ulaştı. Kadıköy’deki mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe, tabir caizse rakibine top göstermedi. Bu bölümde yüzde 86’lık
topa sahiplik oranlarına ulaşan Fenerbahçe, 90 dakikayı ise yüzde 76 sahiplik oranıyla kapattı. Fenerbahçe, 736 pas yaparken, Gazişehir 226 pasta kaldı. Dahası, üç oyuncu konuk ekibe bedel oldu Kanarya’da! Maçta 92 pas yapan Isla, 103 pas yapan Jailson ve 88 pas yapan Dirar, toplamda Gazişehir’e büyük fark attı.

İştah, mücadele ve disiplin

YÜZDE 90’lık bir pas isabet oranına erişen sarı lacivertlilerin rakip sahadaki pas başarı yüzdesi de yüzde 83’ü buldu. Sarı lacivertli formasıyla ilk kez Süper Lig maçına çıkan kaleci Altay Bayındır, maçı hiç kurtarış yapmaya gerek duymadan kapattı. Altay, Süper Lig kariyerinde topla en az buluştuğu maçı oynadı. Genç kaleci yere hiç yatmadığı müsabakayı sadece 16 kez topla buluşarak sona erdirdi. Buna karşın rakip kaleci Günay Güvenç’in kalesine penaltılar dahil, 9 şut geldi ve bunların 5’ini önleyemedi. Sarı lacivertliler toplamdaysa rakip kaleye 19 şut gönderdi. Gazişehir’in kadro zaafiyetinden ötürü 3 stoperle maça başlama mecburiyeti, sarı lacivertli ekibe hücumda boş alan bulma rahatlığı sağladı ki bu da ilk yarıdaki pas oranlarına da yansıdı. Diğer yandan Fenerbahçe, 5-0 galip gelirken, savunma ve hücum dahil olmak üzere, her hattıyla oyunu domine etti. İştah, mücadele ve oyun disiplini kaliteli ayaklarla birleşince rekorlar kaçınılmaz oldu.

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Rekorların gecesi
 

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