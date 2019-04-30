Ersun Yanal’dan medyaya zeytin dalı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, aradaki buzları eritmek için medya mensuplarına zeytin dalı uzattı.
Ersun Yanal, Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında soru almayacağını söylemiş, gazetecilerin büyük bölümü toplantıyı terk etmişti. Başarılı teknik adamın, bu tavır nedeniyle son derece üzgün olduğu öğrenildi.
Yanal, aradaki buzları eritmek için medya mensuplarına zeytin dalı uzattı. Deneyimli hoca, perşembe günkü antrenmanda gazetecilerle bir araya gelecek.
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