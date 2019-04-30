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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Valbuena bunu hep yapıyor

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Valbuena bunu hep yapıyor

Ligin ilk yarısındaki G.Saray derbisinde olduğu gibi yine takımını ipten aldı.

Sıkıntılı günler geçiren F.Bahçe’yi adeta Valbuena ayakta tutuyor. Geçen sezon toplam 24 gole direkt katkıda bulunan ve bu alanda takım lideri olan Fransız yıldız bu sezon da Soldado ile en fazla katkı sağlan isim.

TRABZON karşısında F.Bahçe’ye 90+7’deki golüyle hayat veren Mathieu Valbuena bunu ilk defa yapmadı. Geçen sezon 40 maçta oynayan Fransız, 8 gol ve 16 asistle 24 gole direkt etki edip bu alanda lider olmuştu. Valbuena bu sezon da takımını sürükleyen isim durumda. 33 yaşındaki yıldız 28 maçta 3 gol ve 7 asiste imza atarak 10 gole katkıda bulundu.

Derbilerde parlıyor

LİGİN ilk yarısında G.Saray deplasmanında 1 gol, 1 asistle takımına bu zorlu deplasmanda 1 puanı getiren Valbuena, 3-0’dan 3-3’e getirdikleri Beşiktaş karşılaşmasında da 1 asist yapmıştı. Başarılı futbolcu 2 gol ve 6 asisti ilk 11 çıktığı mücadelelerde üretti. 1 gol, 1 asisti ise sonradan oyuna girdiği 90 dakikalarda gerçekleştirdi. 

Topal ve Isla stoper

F.BAHÇE’de Kasımpaşa deplasmanı öncesinde stoper sıkıntısı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Skrtel sarı kart, Sadık da kırmızı kart cezalısı... Sakatlığı süren Serdar’ın, Kasımpaşa maçına yetişme ihtimalinin bulunuyor. Elde kalan tek ‘orijinal’ stoper Neustadter ise 8 Şubat’tan bu yana forma giyemiyor. Yanal’ın Kasımpaşa’ya karşı Mehmet Topal ve Isla’yı stoper olarak oynatma ihtimali bulunuyor.

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