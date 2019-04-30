Valbuena bunu hep yapıyor
Ligin ilk yarısındaki G.Saray derbisinde olduğu gibi yine takımını ipten aldı.
Sıkıntılı günler geçiren F.Bahçe’yi adeta Valbuena ayakta tutuyor. Geçen sezon toplam 24 gole direkt katkıda bulunan ve bu alanda takım lideri olan Fransız yıldız bu sezon da Soldado ile en fazla katkı sağlan isim.
TRABZON karşısında F.Bahçe’ye 90+7’deki golüyle hayat veren Mathieu Valbuena bunu ilk defa yapmadı. Geçen sezon 40 maçta oynayan Fransız, 8 gol ve 16 asistle 24 gole direkt etki edip bu alanda lider olmuştu. Valbuena bu sezon da takımını sürükleyen isim durumda. 33 yaşındaki yıldız 28 maçta 3 gol ve 7 asiste imza atarak 10 gole katkıda bulundu.
Derbilerde parlıyor
LİGİN ilk yarısında G.Saray deplasmanında 1 gol, 1 asistle takımına bu zorlu deplasmanda 1 puanı getiren Valbuena, 3-0’dan 3-3’e getirdikleri Beşiktaş karşılaşmasında da 1 asist yapmıştı. Başarılı futbolcu 2 gol ve 6 asisti ilk 11 çıktığı mücadelelerde üretti. 1 gol, 1 asisti ise sonradan oyuna girdiği 90 dakikalarda gerçekleştirdi.
Topal ve Isla stoper
F.BAHÇE’de Kasımpaşa deplasmanı öncesinde stoper sıkıntısı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Skrtel sarı kart, Sadık da kırmızı kart cezalısı... Sakatlığı süren Serdar’ın, Kasımpaşa maçına yetişme ihtimalinin bulunuyor. Elde kalan tek ‘orijinal’ stoper Neustadter ise 8 Şubat’tan bu yana forma giyemiyor. Yanal’ın Kasımpaşa’ya karşı Mehmet Topal ve Isla’yı stoper olarak oynatma ihtimali bulunuyor.
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