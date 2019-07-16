Emre Mor ve Seri, Cuma'ya yetişecek
Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Seri ve Emre Mor transferlerini cumaya kadar bitirmeyi hedefliyor.
Transferde daha önce Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor'u renklerine bağlayan Galatasaray iki transferi daha kadrosuna katacak.
Galatasaray ile el sıkışan orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, sarı kırmızılıları tercih ettiğini kulübü Fulham’a bildirdi.
Menajer sorunu nedeniyle henüz imza atmayan Emre Mor’un ise 1-2 gün içinde bu problemi çözmesi bekleniyor.
İki transferin de cumaya kadar bitmesi amaçlanıyor.
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