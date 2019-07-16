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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fotomaç, Foto: DepoPhotos
16 Temmuz 2019 - 09:43,

Rodrigues misillemesi! Şener'den sonra... Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray'da transferdeki sessizlik taraftarı düşündürüyordu.

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Sarı kırmızılıların son dakika bombasını duyurdular. İşte detaylar...

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Transfer sezonuna hızlı başlayan Galatasaray, Babel, Şener, Ozornwafor, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz ile imzaladı.

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Galatasaray bu isimlerin yanında geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Luyindama'yı da 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.

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Bonservisle transfer yapabilmek için Diagne'nin satışını bekleyen Galatasaray umduğunu bulamadı.

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Fernando'yu 4.5 milyon Euro bedelle Sevilla'ya gönderen Aslan, burdan gelen parayla Luyindama transferindeki açığı kapattı.

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Brezilyalı yıldızın ve Ndiaye'nin ayrılmasıyla orta sahasında büyük bir boşluk oluşan Galatasaray, bu bölgeye en az iki transfer yapmak istiyor.

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Sevilla'dan Banega ve Fulham'dan Seri transferlerine yoğunlaşan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Brezilya gazetesi Globo Esporte, Cim-Bom'un Al Ahli'den Josef'de Souza'yı resmen istediğini yazdı.

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Suudi Arabistan ekibinin yüksek bonservis istemesi nedeniyle Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralama formülüne döndüğü kaydedildi.

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Al Ahli'nin ekonomik sıkıntıda olduğu için Josef'i kiralama formülüne sıcak bakabileceği belirtildi.

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30 yaşındaki Josef'in de Türkiye'ye gelmek istediğine dikkat çekildi.

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Galatasaray'da sezon öncesi çalışmalar sürüyor... (VİDEO)

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