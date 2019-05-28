Dzeko'dan şok Fenerbahçe yanıtı!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekiplerinden Roma'da forma giyen Bosna Hersekli yıldız oyuncu Edin Dzeko yaz tatili için Muğla'nın Dalaman ilçesine geldi.
İstanbul'dan hava yoluyla Dalaman Havalimanı'na gelen Dzeko, ardından kara yoluyla menajeri Mirsad Türkcan'ın Göcek'te demirli yatına geçti. Transferde adı Fenerbahçe'yle anılan 33 yaşındaki futbolcu havalimanında İngilizce, Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.
Dzeko, alanda Fenerbahçe atkısı açarak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sarı-lacivertli bir taraftarların atkı açmasına da izin vermedi. Taraftarın atkı açma girişimini eliyle iten Bosnalı yıldız, aynı taraftarla atkı açmadan fotoğraf çektirdi.
Havalimanındaki Fenerbahçeli bir taraftar Dzeko araca binmek üzere ayrılırken yine İngilizce, 'Seni seviyorum Dzeko, Fenerbahçe'ye gel' diye bağırdı. Dzeko'nun 1 Hazirana kadar Türkcan'ın yatında Göcek ve Muğla'nın koylarını gezeceği öğrenildi.
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