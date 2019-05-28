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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de transfer fırtınası

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Fenerbahçe'de transfer fırtınası

Şampiyonluk hasretini bitirecek kadro kurmak için seferberlik ilan edildi.

Rizesporlu Muriqi’yi para artı oyuncu takası yoluyla almayı planlayan sarı lacivertliler, Başakşehir’den İrfan Can’ın transferini bitirmeye çok yakın. Visca da F.Bahçe’ye gelmek istiyor.

F.BAHÇE yönetimi sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. 5 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek bir kadro kurmak için tüm imkanlarını seferber eden sarı lacivertli yönetim gözünü öncelikle iç pazara çevirdi. Forvete iki takviye yapmayı hedefleyen yönetim, teknik direktör Ersun Yanal’ın hazırladığı transfer listesinin ilk sırasında yer alan Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi için girişimlere başladı.

Muriqi’ye Toulouse talip

Bu sezon 36 maçta 17 gol, 8 asist üreten Kosovalı futbolcuya karşılık Rizespor’a para artı oyuncu takası teklif edileceği belirtildi. Çaykur Rizespor yönetimi, Ocak 2018’de Gençlerbirliği’nden bedavaya aldığı Muriqi’yi mümkün olan en yüksek fiyata satıp, elde edeceği gelirle transferler yapmayı planlıyor. Karadeniz ekibinde sergilediği futbolla Avrupa’dan çok sayıda kulübün radarına giren Muriqi’ye resmi teklif yapan ilk kulüp Fransa 1. Ligi’nde mücadele eden Toulouse oldu.

Visca ayrılmayı planlıyor

F.BAHÇE’nin transfer listesinde Medipol Başakşehir’in yıldız isimleri Edin Visca ve İrfan Can Kahveci de yer alıyor. Takımdan ayrılmak isteyen Visca’nın sarı lacivertli formayı giymeyi çok istediği ve bu düşüncesini kulüp yöneticilerine ilettiği öğrenildi. Geçmişte de talip olunan ancak Başakşehir’e kaptırılan İrfan Can Kahveci’nin ise F.Bahçe’ye transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Bu sezon Visca 38 maçta 14 gol, 14 asist, İrfan Can ise 37 karşılaşmada 4 gol, 5 asist üretti.

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