Dereağzı'nda büyük değişim! David Badia fark yarattı...
Fenerbahçe’de sezon başından bu yana altyapı konusunda dikkat çekici, geleceği oluşturacak adımlar atılıyor.
2018-2019 sezonu itibariyle altyapı teknik koordinatörlük görevine David Badia’nın getirilmesinin ardından, şubat ayında da Serdar Dayat altyapı genel koordinatörlüğüne başladı.
Peki Dereağzı Tesisleri’nde neler oluyor? Sarı lacivertli genç futbolculara nasıl bir eğitim verildiğini yakınlarından öğrendik...
6 dil bilen 44 yaşındaki David Badia, Barcelona’nın altyapı merkezi La Masia’da başantrenördü ve fark yaratan isimlerdendi. 49 yaşındaki Serdar Dayat ise, 4 dil konuşuyor ve UEFA Pro Lisans sahibi...
David Badia saha içine, Serdar Dayat saha dışına dair her konuyla en ince ayrıntısına kadar ilgileniyor. İkili, her daim koordine hareket ederek birlikte çok önemli adımlar atıyor. İşte detaylar...
DAVID BADIA VE SAHA İÇİ EKİBİNİN İLGİLENDİĞİ KONULAR
- Maçlarda 11 oyuncunun da aktif şekilde rol alacağı bir futbol sistemini benimsetmeye çalışıyor.
- Fenerbahçe, alt yaş kategorilerinde skordan öte futbol mantalitesi oturtmaya çabalıyor. Oyun iki yönlü olarak ele alınıyor; toplu oyun ve topsuz oyunda takıma iki ayrı eğitim veriyor.
- Oyuncuların biyolojik yaşlarına dair bilimsel ölçümler yapılıyor ve hepsi olması gereken yaş kategorisine yönlendiriliyor.
- İşin bilim yönüne tamamen sadık şekilde ilerleniyor.
- Saha içinde atılan her adım video analizlerle takip ediliyor. Oyundan çıkarılan oyuncuya bunun sebepler video analizle ve doğru bir dille aktarılıyor.
- Sporcuların hem iç hem de dış sahadaki ortak alanları en doğru şekilde kullanmasını sağlıyor. İyi oyuncu, örnek oyuncu. Her deplasman ve iç saha maçı sonrası, futbolcular soyunma odalarını kendileri temizleyip çöpleri poşetleyip bırakıyor. Öğrencilerini örnek karakter olarakta her noktada kendilerini göstermelerini istiyor.
SERDAR DAYAT VE SAHA DIŞI EKİBİN İLGİLENDİĞİ KONULAR
- Her oyuncunun kendisine ait, sürekli irtibatta olduğu spor psikoloğu var.
- Sporcu aileleri ile iletişimden sorumlu çalışanlar mevcut... Ayrıca gençlere, mentor takviyesi de veriliyor. Bu konuda eski Fenerbahçe oyuncusu Kemal Aslan rol almakta. Oyunculara yaşamış olduğu deneyimleri aktarıp daha iyi kariyer oluşturmalarını için yardımcı oluyor.
- A takımında olduğu gibi bir medya yapılanması içine gidilmek suretiyle altyapıya medya sorumlusu atanmış. Medya alanında oyunculara çeşitli eğitimler veriliyor.
- Sosyal medya ve kullanımı konusunda altyapının her takımına eğitimler veriliyor ve dikkat etmekleri gereken noktalar anlatılıyor.
- Futbolcuların ne yiyip yemeyeceğine dair her türlü bilgiler veriliyor ve özel beslenme programları hazırlanıyor. Beslenme ve diyet konulu eğitimler veriliyor ve oyuncular bu konuda yakından takip ediliyor.
- Rakibe saygı, kendi takım arkadaşlarına, çevreye saygı daima ön planda tutuluyor. Mental gelişim, özellikle üzerinde durulan konuların başında geliyor. Geleceğe hazırlanmak, potansiyelinin farkında olmak ve onu ne şekilde geliştirebileceğine hakim olmak gibi konular eğitimin değişilmez bir parçasını oluşturuyor.
- Her şeyin ötesinde birey olma bilinci aşılanırken, sistemin meyvelerini 2 yıl içerisinde yavaş yavaş vermeye başlaması bekleniyor.
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