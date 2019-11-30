Deprem mi oldu? İşte ülkemizde meydana gelen son depremler
Bölgelerinde yaşanan son depremlerin ardından internette son depremlerin listesi araştırılıyor. Peki Ülkemizde hangi bölgelerde deprem oldu? İşte 30 Kasım deprem listesi ve meydana gelen son depremler
Dünyada meydana gelen depremlerin ardından internette aranan konular arasında son depremler yer alıyor. Fay hattı üzerinde bulunan ülkemizin çeşitli illerinde de irili-ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul için büyük deprem uyarılarında bulunuyor. Son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde irili ufaklı depremler yaşanıyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) depremlere ilişkin bilgileri resmi sayfasından paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. İşte, bugünkü son depremler listesi...
2019.11.30 13:34:40 37.8390 29.6527 8.3 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.30 12:58:23 39.7135 30.7220 0.0 -.- 1.7 -.- YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2019.11.30 12:52:35 40.8858 28.4517 21.8 -.- 2.2 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.11.30 12:41:37 36.1477 33.5877 0.0 -.- 1.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2019.11.30 12:31:00 40.3488 25.9372 11.4 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2019.11.30 12:28:10 38.1430 40.5788 28.9 -.- 2.7 -.- ERYOLU-SUR (DIYARBAKIR) İlksel
2019.11.30 12:28:03 37.2738 31.9120 5.0 -.- 2.3 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.11.30 12:10:48 38.1655 36.0862 5.4 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2019.11.30 11:54:53 37.0472 35.9647 10.8 -.- 2.1 -.- IMRAN-CEYHAN (ADANA) İlksel
2019.11.30 11:27:52 39.3013 27.6580 6.6 -.- 1.9 -.- GOKTAS-SOMA (MANISA) İlksel
2019.11.30 09:32:56 37.2492 28.2032 0.0 -.- 2.1 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2019.11.30 08:56:49 36.2898 27.0312 117.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.30 07:45:15 36.4380 34.5030 19.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.30 06:24:35 34.5898 25.8583 108.1 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.30 06:09:19 39.1920 27.2213 9.0 -.- 2.1 -.- YUKARIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2019.11.30 05:18:40 39.6255 26.4702 8.5 -.- 1.9 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.11.30 04:41:09 36.7973 28.7030 5.5 -.- 1.1 -.- KARADONLAR-ORTACA (MUGLA) İlksel
2019.11.30 04:14:32 40.6518 30.5522 10.0 -.- 1.4 -.- KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel
2019.11.30 03:50:51 36.4908 28.6958 5.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.30 03:14:16 40.2002 27.0912 6.2 -.- 1.8 -.- BAKACAK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.11.30 00:50:38 39.1353 29.0727 5.4 -.- 2.1 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.11.30 00:37:00 39.7493 25.6943 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
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