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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.11.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Deprem mi oldu? İşte ülkemizde meydana gelen son depremler

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Deprem mi oldu? İşte ülkemizde meydana gelen son depremler

Bölgelerinde yaşanan son depremlerin ardından internette son depremlerin listesi araştırılıyor. Peki Ülkemizde hangi bölgelerde deprem oldu? İşte 30 Kasım deprem listesi ve meydana gelen son depremler

Dünyada meydana gelen depremlerin ardından internette aranan konular arasında son depremler yer alıyor. Fay hattı üzerinde bulunan ülkemizin çeşitli illerinde de irili-ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul için büyük deprem uyarılarında bulunuyor. Son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde irili ufaklı depremler yaşanıyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) depremlere ilişkin bilgileri resmi sayfasından paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. İşte, bugünkü son depremler listesi...

 

2019.11.30 13:34:40 37.8390 29.6527 8.3 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.30 12:58:23 39.7135 30.7220 0.0 -.- 1.7 -.- YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2019.11.30 12:52:35 40.8858 28.4517 21.8 -.- 2.2 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.11.30 12:41:37 36.1477 33.5877 0.0 -.- 1.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2019.11.30 12:31:00 40.3488 25.9372 11.4 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2019.11.30 12:28:10 38.1430 40.5788 28.9 -.- 2.7 -.- ERYOLU-SUR (DIYARBAKIR) İlksel
2019.11.30 12:28:03 37.2738 31.9120 5.0 -.- 2.3 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.11.30 12:10:48 38.1655 36.0862 5.4 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2019.11.30 11:54:53 37.0472 35.9647 10.8 -.- 2.1 -.- IMRAN-CEYHAN (ADANA) İlksel
2019.11.30 11:27:52 39.3013 27.6580 6.6 -.- 1.9 -.- GOKTAS-SOMA (MANISA) İlksel
2019.11.30 09:32:56 37.2492 28.2032 0.0 -.- 2.1 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2019.11.30 08:56:49 36.2898 27.0312 117.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.30 07:45:15 36.4380 34.5030 19.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.30 06:24:35 34.5898 25.8583 108.1 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.30 06:09:19 39.1920 27.2213 9.0 -.- 2.1 -.- YUKARIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2019.11.30 05:18:40 39.6255 26.4702 8.5 -.- 1.9 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.11.30 04:41:09 36.7973 28.7030 5.5 -.- 1.1 -.- KARADONLAR-ORTACA (MUGLA) İlksel
2019.11.30 04:14:32 40.6518 30.5522 10.0 -.- 1.4 -.- KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel
2019.11.30 03:50:51 36.4908 28.6958 5.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.30 03:14:16 40.2002 27.0912 6.2 -.- 1.8 -.- BAKACAK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.11.30 00:50:38 39.1353 29.0727 5.4 -.- 2.1 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.11.30 00:37:00 39.7493 25.6943 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

Deprem mi oldu İşte ülkemizde meydana gelen son depremler

 

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