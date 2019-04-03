Comolli sonunda bombayı patlatıyor!
Comolli, Oliver Giroud’nun menajeri Michael Manuello ile bir görüşme yaptı... Yıllığı 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdi. Düşünmek için süre istendi.
Önümüzdeki sezon kadrosunda çok ciddi değişiklikler yapmayı planlayan Fenerbahçe, ocak ayından beri gündeminde olan Fransız yıldız Oliver Giroud için ilk somut teklifini yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Giroud'un menajeri Michael Manuello ile bir görüşme yaptığı bildirildi.
Comolli'nin Chelsea ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Fransız yıldız için yıllığı 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık teklifte bulunduğu ifade edildi.
Bu teklifin Fransız santrfor için şu ana kadar yapılan en cazip teklif olduğu öğrenildi. Giroud'un menajeri Manuello'nun bu teklifi düşünmek için süre istediği de gelen haberler arasında.
Fransa ile 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Giroud'a İspanya ve Çin Ligi'nden de teklifler olduğu biliniyor. Giroud, Celsea'den önce 6 yıl Arsenal forması da giymişti.
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Giroud'un takımı Chelsea, bu hafta Premier Lig'de oldukça tartışmalı bir kararla 3 puana uzandı...
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