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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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03.04.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Ersun Yanal kararını verdi! Ozan Tufan...

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Ersun Yanal kararını verdi! Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Ozan Tufan'ın gelecek sezon takımda yer alması bekleniyor.

Büyük umutlarla transfer edilen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de aklını futbola veremeyice hayal kırıklığı olmuştu.

Ersun Yanal, Alanyaspor'da iyi bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcuya bir şans daha vermeyi düşünüyor.

Daha önce kafa olarak hazır görmediği oyuncunun Alanyaspor'daki değişimini beğenen Yanal, gelecek sezonun kadrosunda Ozan'a da yer ayırmayı planlıyor.

Ozan Tufan antrenmanlarda güç depoluyorSüper Lig'de ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, kişisel sosyal medya hesabından çalışmalarına dair bu paylaşımı yaptı.
daha fazla video için

SLIMANI YERİNE DIALLO

Bunun için scout ekibi, sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal ve yönetim 4 koldan çalışıyor.

Liste başı isimlerden biri de Habib Diallo. Metz'de bu sezon oynadığı mükemmel futbol ve attığı gollerle parlayan 23 yaşındaki futbolcu için kulübüne iyi bir teklif sunulacak.

İlk olarak scout ekibinin radarına takılan Habib Diallo ismi ardından, sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal'ın önüne gitti.

Comolli, kararın Yanal'a ait olduğunu belirterek kendisinin sadece transfer görüşmelerini yapacağını söyledi. Teknik direktör Ersun Yanal kasetlerini izlediği oyuncuyu beğendi.

Bilgisine güvendiği futbol adamlarına sorgulattığı Senegalli forvet için aldığı dönüşler de olumluydu.

Ersun Yanal, genç forvetin transferine onay verdi. Fransa 2. Ligi'nde şampiyonluğa çok yakın olan Metz'in Diallo'yu seneye kadrosunda tutması çok zor.

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