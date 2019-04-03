Ersun Yanal kararını verdi! Ozan Tufan...
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Ozan Tufan'ın gelecek sezon takımda yer alması bekleniyor.
Büyük umutlarla transfer edilen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de aklını futbola veremeyice hayal kırıklığı olmuştu.
Ersun Yanal, Alanyaspor'da iyi bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcuya bir şans daha vermeyi düşünüyor.
Daha önce kafa olarak hazır görmediği oyuncunun Alanyaspor'daki değişimini beğenen Yanal, gelecek sezonun kadrosunda Ozan'a da yer ayırmayı planlıyor.
SLIMANI YERİNE DIALLO
Bunun için scout ekibi, sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal ve yönetim 4 koldan çalışıyor.
Liste başı isimlerden biri de Habib Diallo. Metz'de bu sezon oynadığı mükemmel futbol ve attığı gollerle parlayan 23 yaşındaki futbolcu için kulübüne iyi bir teklif sunulacak.
İlk olarak scout ekibinin radarına takılan Habib Diallo ismi ardından, sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal'ın önüne gitti.
Comolli, kararın Yanal'a ait olduğunu belirterek kendisinin sadece transfer görüşmelerini yapacağını söyledi. Teknik direktör Ersun Yanal kasetlerini izlediği oyuncuyu beğendi.
Bilgisine güvendiği futbol adamlarına sorgulattığı Senegalli forvet için aldığı dönüşler de olumluydu.
Ersun Yanal, genç forvetin transferine onay verdi. Fransa 2. Ligi'nde şampiyonluğa çok yakın olan Metz'in Diallo'yu seneye kadrosunda tutması çok zor.
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