Son dakika transfer haberleri: Çin'den Jailson'a 8 milyon euro
Geçen sezon Çin Ligi’nde şampiyon olan Shanghai SIPG, sarı lacivertli kulübün Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson’a talip oldu.
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın çalıştırdığı SIPG’nin Jailson için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.
Defansif orta saha bölgesinde Ozan Tufan'ı yeniden kazanan, Tolga Ciğerci'yi de bu sezon oynatacak olan sarı lacivertliller, 23 yaşındaki Brezilyalı'nın satışına sıcak bakıyor.
Geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Gremio'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Jailson, 28 maçta forma giyip, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti.
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