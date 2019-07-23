Emre Belözoğlu damga vurdu! Tolga Ciğerci'yi kenara çekip...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile karşılaşırken, Emre Belözoğlu ile Tolga Ciğerci arasındaki diyalog dikkat çekiciydi.
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İşte detaylar...
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Fenerbahçe ile Wolfsburg, Graz yakınındaki Franz Fekete Stadı'ndaki karşı karşıya geldi.
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Fenerbahçe karşılaşmaya Harun Tekin, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Moses ve Vedat Muric ilk 11'iyle başladı.
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Wolfsburg ise Pavao, Jerome, John Anthony, Josuha, Robin, Mbabu, Maximillian, Xaver, Yunus Mallı, Jaoa ve Admir ilk 11'iyle sahaya çıktı.
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Sarı-lacivertli ekip, 25. dakikada Vedat Muric'in golüyle öne geçti. Max Kruse'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Ozan Tufan'ın indirdiği topa arka direkte Vedat Muric yere inmeden ayak koydu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
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Wolfsburg'un beraberlik golü ise 63. dakikada Weghorst'tan geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren William'ın yerden pasında altı pas önünde topla buluşan Weghorst, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.
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Fenerbahçe'nin 39 ve 69. dakikalarda Vedat Muric, 65. dakikada da Max Kruse ile üç şutu direkten döndü.
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Tolgay Arslan kadroda yok
Fenerbahçe'de, Wolfsburg ile oynanan maçta Avusturya kampına getirilen oyunculardan yalnızca Tolgay Arslan maç kadrosunda yer almadı.
Gribal enfeksiyon geçiren Tolgay'a serum verildiği ve kamp yapılan otelde kaldığı belirtildi.
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Yunus Mallı Fenerbahçe'ye karşı sahada
Wolfsburg'un Türk oyuncusu Yunus Mallı, Fenerbahçe ile oynanan karılaşmada ilk 11'de yer aldı. Milli oyuncu, ilk 45 dakikanın ardından ise oyundan çıktı.
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Max Kruse eski takımına karşı
Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, 2015-2016 sezonunda formasını giydiği eski takımı Wolfsburg'a karşı ilk 11'de mücadeleye başladı.
Bir sezon Wolfsburg forması giyen Max Kruse, Bundesliga'da o sezon 32 maça çıkmış ve 6 gol atmıştı.
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Yanal'dan ikinci yarı öncesi 3 değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşmanın ikinci yarısına 3 oyuncu değişikliği ile başladı.
Alper Potuk, Miha Zajc ve Sadık Çifpınar oyuna dahil olurken Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz oyundan çıktı.
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Sarı-lacivertli ekipte ilerleyen dakikalarda Emre Belözoğlu, Victor Moses'ın, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse'nin, Mehmet Ekici, Murat Sağlam'ın, Abdülcebrail Akbulut, Hasan Ali Kaldırım'ın, Michael Frey de Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.
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Maça yoğun ilgi
Fenerbahçe ile Wolfsburg arasında oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçeli ve Wolfsburglu taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu.
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Sarı-lacivertli futbolseverler takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek verdi. Mücadeleyi Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da tribünden takip etti.
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Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçını 25 Temmuz Perşembe günü bir başka Alman ekibi Hertha Berlin ile oynayacak.
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Emre Belözoğlu'na büyük ilgi
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra uzun bir süre Medipol Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, bu sezonun en flaş transferlerinden biri olurken, oyuncuya taraftarın ilgisi de devam ediyor.
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Fenerbahçe formasını yeniden giydikten sonra taraftarların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Emre, Wolfsburg maçında da ilgi odağı oldu.
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Sarı lacivertli taraftarlar, birçok kez tecrübeli oyuncu lehine tezahürat yaparken, Emre, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
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Emre'den Tolga Ciğerci'ye...
38 yaşındaki yıldızın tecrübesiyle takım arkadaşlarına destek olması beklenirken, maçın devre arasında Tolga Ciğerci ile yaşadığı diyalog dikkat çekiciydi.
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İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte, maça 11'de başlayan Tolga Ciğerci'yi kenara çekip oyun hakkında görüşler belirten Emre, takım arkadaşını yapması gerekenler konusunda uyardı.