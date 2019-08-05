Beşiktaş'tan açıklama geldi! Martin Skrtel...
Beşiktaş'la ilgili ortaya atılan transfer iddiası ortalığı karıştırdı. Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayan ve maaş pazarlığı süren yıldız futbolcu için siyah beyazlı ekibin devreye girdiği belirtilmişti. Kulüpten açıklama geldi...
Martin Skrtel transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir süredir yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Skrtel'in geleceği merak ediliyordu. Slovak yıldızın Beşiktaş ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Siyah-beyazlıların transfer komitesi başkanı Umut Güner konu ile ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe ile yapılan uzun görüşmeler sonucu ortak bir zeminde buluşamayan Martin Skrtel''in siyah-beyazlı takım ile anlaştığı ve önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta forma giyeceği öne sürülmüştü. Siyah-beyazlıların transfer komitesi başkanı Umut Güner transfer iddiaları ile ilgili, ''Martin Skrtel ile anlaştığımız iddiaları doğru değil'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile başarılı 2 sezonu geride bırakan Slovak yıldızın sarı-lacivertlilerin yıllık 2 milyon euroluk teklifi reddettiği bildirildi. Martin Skrtel'in yurt dışından takımlarla da görüştüğü ancak transferin belirsizliğini koruduğu belirtildi.
Kariyeri boyunca 533 karşılaşmada 28 gol 10 asistlik performans sergileyen Martin Skrtel; AS Trencin, Zenit, Liverpool ve Fenerbahçe formalarını terletmiş, Slovakya Milli Takımı ile 103 müsabakada boy göstermişti.
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