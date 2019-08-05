Galatasaray transfer haberleri | Terim istedi, Mehmet Topal sıcak bakıyor!
Defansa yerli oyuncu arayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şu an boşta olan Mehmet Topal’ı düşünüyor.
2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal'ın yeniden Sarı-Kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Üst üste yaptığı transfer hamleleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia gündemde...
Yerli stoper olarak elinde sadece Ahmet Çalık olan ve o bölgeye oyuncu arayan Fatih Terim'in Mehmet Topal'ın transferi istediği belirtiliyor. Şu anda boşta olan tecrübeli futbolcunun ismi İspanyol kulüpleri ve Medipol Başakşehir ile anılıyordu.
2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal'ın yeniden Sarı-Kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında..
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