Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe gelecek sezon gol yollarında oldukça etkili bir takım kurmanın peşinde. Sarı lacivertliler bu doğrultuda taraftarını da sevindirecek büyük bir transfere imza atmak istiyor.
Önceki gün Werder Bremen'li Max Kruse'nin menajeriyle masaya oturan Sarı- Lacivertliler, uzun süredir listesinde yer alan Vincent Aboubakar için de yeniden düğmeye bastı.
Çok ciddi girişim olmuştu
Sezon başında da Kamerunlu futbolcu için çok ciddi girişimlerde bulunan Fenerbahçe sonuç alamamıştı. Sarı-Lacivertliler, Porto kulübüyle birkez daha masaya oturmaya hazırlanıyor.
Ağır bir sakatlık yaşadı
Bu sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle fazla forma giyemeyen Aboubakar'ı kiralamak istiyor. Resmi görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
Beşiktaş formasıyla 12 gol
2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen 27 yaşındaki Aboubakar, 12 gollük performans sergilemişti. Kamerunlu forvet yaşanan şampiyonlukta çok önemli rol oynamıştı.
Aboubakar, Beşiktaş'ın ardından Porto'ya transfer olmuştu...
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