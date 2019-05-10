Beşiktaş'ta 4 yolcu!
Siyah beyazlılar, 1 Temmuz’da sözleşmesi bitecek Mustafa Pektemek’in yanı sıra, mukaveleleri süren Jeremain Lens, Cyle Larin ve Isimat-Mirin’i gönderme kararı aldı.
Galatasaray yenilgisiyle şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş’ta yönetim, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Teknik direktör Şenol Güneş ve scout ekibinin raporları doğrultusunda transfer stratejisi belirleyen siyah beyazlılar, ilk etapta sözleşmesi 1 Temmuz’da bitecek olan Mustafa Pektemek ile yolları ayırma kararı aldı. Beşiktaş yönetimi ayrıca, bekleneni veremeyen Jeremain Lens, Cyle Larin ve Nicolas Isimat-Mirin’i de gönderme kararı aldı. Öncelikle bu oyuncuların menajerleri İstanbul’a çağrılarak, kulüp bulmaları istenecek. Lens, Larin ve Mirin’i bonservisleriyle satın alacak takım bulunamadığı takdirde kiraya verme seçeneği gündeme gelecek.
ATIBA iLE 1 YIL DAHA
Yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimler arasında yer alan Atiba Hutchinson’a ise 1 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek. Kanadalı futbolcunun özellikle son haftalardaki performansından memnun kalan siyah beyazlılar, 1 milyon Euro civarında bir ücret karşılığında mukavele yenilemeyi planlıyor.
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