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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor
24.07.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

Avrupa Şampiyonları yurda döndü!

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Avrupa Şampiyonları yurda döndü!

Avrupa Üniversitelerarası Espor Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu olan BAU Esports takımı, ülkeye döndü. Düzenlenen basın toplantısında konuşan BAU Esports Danışmanı Serhat Bekdemir, “Takımımız, 11 ülkeyi yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Önümüzdeki ay Çin’deki dünya kupasında hem ülkemizi hem de Avrupa’yı temsil edecekler” dedi.

İspanya‘nın Tenerife kentinde oynanan ‘University Esports Masters League of Legends’ finalinde Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Esports takımı; Portekiz’i 2-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya, Hollanda, Büyük Britanya, Polonya ve İspanya gibi güçlü ülkelerin şampiyonaya veda ettiği turnuvada, BAU Esports şampiyon olarak kupayı ülkeye getirdi. Çin'in Xi’an kentinde 16-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan International College Cup'ta ülkemizi ve Avrupa’yı temsil edecek olan BAU Esports takımı oyuncuları, düzenlenen basın toplantısıyla açıklamalarda bulundu. Toplantıya ayrıca, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Ziya Alpay, BAU Rektörü Şenay Yalçın ve BAU Esports Danışmanı Serhat Bekdemir katıldı.

“Takımımız, 11 ülkeyi yenerek Avrupa şampiyonu oldu”

BAU Esports takımının sadece Türkiye’yi değil Avrupa’yı da dünya şampiyonasında temsil edeceğini söyleyen BAU Esports Danışmanı Serhat Bekdemir, “Bahçeşehir Üniversitesi’nde başlayan programımız dünyanın ilk beş üniversitesinin arasındaydı. Bugün Avrupa’da BAU Esports takımı bir numaraya oturdu. Öğrencilerimiz hem derslerinde hem de Espor alanında çok başarılılar. Bu Avrupa şampiyonasından daha büyük bir gurur bence. Avrupa’daki tüm üniversiteleri yenebilecek kapasitedeler. Önce Türkiye’deki 16 üniversiteyi yenerek Türkiye şampiyonu oldular daha sonra da 11 ülkeyi yenerek Avrupa şampiyonu oldular. Önümüzdeki ay Çin’in Xi’an kentinde dünya kupasına katılacak. Gençlere olan güvenim sonsuz bir şekilde devam edecek” dedi.

“Gençlere güveniyorum”

Öğrencilerin başarılarından gurur duyduklarını belirten BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Türkiye’nin gençlerinin başarısını görmek bizi gururlandırdı. Türk gençlerinin geleceğine güveniyorum. Siz Avrupa’yı temsil etmek üzere Çin’de olacaksınız. İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkeler, Türkiye’yi takdir etmeyi siz gençler sayesinde öğrenecekler. Bununla birlikte bizim yapabileceğimizi, başarabileceğimizi kimseden aşağı kalır tarafımız olmadığını ispat ettiniz. Sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

“Çin’de daha dişli rakiplerimiz var”

Avrupa şampiyonluğunun zor bir süreç olduğunu söyleyen BAU Esports Lol Takımları Koçu Ahmet Can Arslan, Dünya şampiyonluğu için heyecanlı olduklarını belirtti. Arslan şunları söyledi, “Avrupa şampiyonluğu zor bir süreçti bizim için. Dört gün arka arkaya oyun oynadık. Rakipleri şaşırtarak oynadık. 11 ülkeyle karşılaştık ve galip geldik. Şimdi ise Çin’e gidiyoruz. Çin’de daha dişli rakiplerimiz var. Daha zor oyunlar göreceğiz. Başarılı olacağımızı düşünüyorum”

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