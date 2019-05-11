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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.05.2019 - 22:18, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan G.Saray-Rize maçı yorumu! "Yazık, çok yazık..."

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Ali Koç'tan G.Saray-Rize maçı yorumu! "Yazık, çok yazık..."

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Akhisarspor maçının ardından yaptığı açıklamada, tartışmalı Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına değindi ve "Yazık, çok yazık. Bu beceriksizlikle, küçük bir hakem hatasıyla anlatılacak durumda değil." diye konuştu.

Maçın ardından yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun bu virüslerden arınması lazım" diyen Ali Koç, "Türk futbolu açısından sıkıntılı bir gün geçirdik. Üzücü, endişe verici ama malumun da ilanı. Ben her zaman bu sistemin temizlenmesi gerektiğini üstüne basa basa söylüyordum. Sistemin kokuşmuş olduğunu, teknolojiye rağmen ne kadar kurgulanmış olduğunu görüyorsun. Yazık, çok yazık. Bu beceriksizlikle, küçük bir hakem hatasıyla anlatılacak durumda değil. Türk futbolunun bu anlayıştan, bu virüslerden arınması lazım. Tablo ortada. Halkın, kamuoyunun tepkileri de ortada, sosyal medya diye bir olay var. Sadece futbolu yönetenler değil, bu değer zinciri içindeki tüm paydaşların temizlenmesi, arınması, bu sistemin böyle devam etmemesi gerekiyor. Böyle tepkili konuşmalar da bir şey değiştirmiyor ama bence Türk futbolu ayağa kalkmalı. İnsanın olduğu yerde hata olur ama hata var, hata var. Hatadan öte bir durumdan bahsediyoruz. TFF, Türk futbolunda adil rekabetin, hakkaniyetin sağlanması için en önemli, sorumluluğu en yüksek olan kurumdur. Bu gece Rize'de yaşananlar, sözün bittiği maç olsa gerek. Ben doğru bildiklerimi, inandıklarımı anlatmaya devam edeceğim. Türk futbolunun içinde yönetimsel anlamda aktörlerin hepsinin temizlenip katma değeri, adaleti, marka değerini sağlayabilecek uzmanlar gelmeli. Çok merak ediyorum, nasıl anlatılacak bu hatalar. Yorumcular üzerilerindeki formaları çıkarıp nasıl yorumlayacak, çok merak ediyorum."ifadelerini kullandı. 

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