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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.05.2019 - 23:21, Son Güncelleme:

Özsoy'dan olay sözler! "Abdurrahim Bey..."

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Özsoy'dan olay sözler! "Abdurrahim Bey..."

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki hakem kararlarına tepki göstererek, "20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesiydi. Perde perde oynandı sonunda da malumun ilanı oldu." dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 2-1 kazandıkları Akhisarspor maçının ardından konuşan Semih Özsoy, güzel bir futbol oynayamadıklarını ve önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Özsoy, söz konusu mücadelede sakatlık yaşayan Emre Akbaba'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Türk futbolu adına "Kap kara bir gece" ifadesini kullanan Semih Özsoy, "Türk futbolu için utanç gecesi ama bu bugünün sonucu değil. Başkanımız Ali Koç bütün demeçlerinde bunu söyledi. Temiz futbol, arınmış futbol bu böyle gitmez dedik. 20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesiydi. Perde perde oynandı sonunda da malumun ilanı oldu." diye konuştu.

Hakemin verdiği kararlar neticesinde 17 takımın emeğinin çalındığını dile getiren Özsoy, şöyle devam etti:
"Biz çok pozisyonlar maçlar konuştuk ama inanın ne diyeceğimi bilmiyorum. Yıllardır bir gelenekti. 2011'de konuşacağız dediler, şampiyon olduktan sonra vazgeçtiler. Abdurrahim Bey şampiyon olursa konuşmayacaktır. Olurlar mı bilemem ama olmamaları için hiçbir sebep yok, olmaları için itilen bir güç var. 20 yıllık süreç içerisinde şampiyonluk posterlerinde gördüklerimiz vardı. Fenerbahçe liderliğinde bir fikirde buluşup ilerde temiz futbol adına neler yapabiliriz. Bugün Başakşehir'e, Beşiktaş'a oluyor. Birilerinin olması istenmiyor ama bir takımın şampiyon olması isteniyor."

"Bakacağız posterde bu sene kimlerin fotoğrafı çıkacak"

Semih Özsoy, Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda şampiyonluk posterinde kimlerin fotoğrafının bulunacağını merak ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"20 yıldır perde perde oynanan bir olaya müdahale edilmediği takdirde devam eder. Bugün Rize'nin hakkı yendi. Geçen hafta başkasının. Ama birileri çıkıp günübirlik bağırıyor ama geç gelen feryadın faydası olmaz. Bakacağız posterde bu sene kimlerin fotoğrafı çıkacak. Fenerbahçe Kulübü karar vericidir, yönlendiricidir. Biz şu, bu olsundan (TFF başkanı) daha çok Türk futbolu için ne iyi olur onu konuşuyoruz. Türk futbolu için kendi çıkar ve faydalarımıza bakmayız."

Semih Özsoy, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, Fener Ol kampanyasıyla alakalı yaptığı açıklamalara ilişkin ise şu cevabı verdi:
"Fenerbahçe zor günlerde hücumda çabuk çoğalır. Bunu geçmişte de gösterdik. Yardım kampanyası onların görüşü. Herkesin bu çorbada tuzu olacak. Bu kampanyalar camiada güven ister. Yapıpta beceremeyenler çok. Bu konuda başarılı bir camia yoktur bizim gibi."

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