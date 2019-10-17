Aleksandar Kolarov imzayı atıyor!
Fenerbahçe'nin sezon başında transferini çok istediği Aleksandar Kolarov konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Spor Arena Dış Haber | Sezon başında Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer etmek için çalıştığı Aleksandar Kolarov, geleceği hakkında önemli bir karar verdi.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre Sırp sol bek ve menajeri, Roma ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.
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Roma ile Kolarov'un 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve futbolcunun sözleşme bitiminde takımda yöneticilik yapacağı kaydedildi.
Roma'da sportif direktörü Gianluca Petrachi ile Kolarov cephesi görüşmelere başlarken kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor.
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