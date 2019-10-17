Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor, Fenerbahçe maçına hazır
GeriFutbol Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
aa-spor
Haber Giriş: 17.10.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, pazar günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçının önemli olduğunu, çalışmalarının karşılığını almak istediklerini belirtti.

Teknik direktör Özdilek ile futbolculardan Tiago Lopes ve Zeki Yavru, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularını Fransa maçındaki performanslarından dolayı kutlayan Mehmet Özdilek, milli maç aralarının kulüpler için önemli olduğunu, dönüşte zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiğini ifade etti.

Takımla yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini, eksikleri tamamlamaya gayret ettiklerini kaydeden Özdilek, şu değerlendirmede bulundu:
"Rodallega'nın sakatlığı takım için handikap gibi gözüküyor. Ama yerine oynayacak arkadaşımız da onun kadar mücadele edecektir. Büyük maçlar, özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynamak bence önemli bir avantaj. Özellikle bizim şu son süreçte yaşadığımız kazanma duygusu, büyük maçlarla tekrar farklı bir yere çekilecektir diye düşünüyorum.

Şunu unutmayacağız: Burası Denizli, biz istemediğimiz sürece burada kimse bizden hiçbir şey alamaz. Ancak biz izin verirsek rakip istediğini alabilir. Savaşın ve mücadelenin içinde olacağız. Önemli oyunculara sahibiz ve kalitemiz yüksek. Ama takım anlamında, birlikte oynama ve pozisyon anlamında eksikliklerimiz var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. İnanıyorum ki pazar günü herkes, biraz daha farklı, ne yaptığını bilen ve saha içerisinde duruşu olan bir takım görecek. Bizim için en önemli müsabaka, oynayacağımız Fenerbahçe maçı olacaktır. Ligin daha başlarındayız. İstikrarlı ve sakin bir şekilde ne yaptığını bilen, güçlü bir yapıyla sahada olmaya çalışacağız. Biz çalışıyoruz ve bunun meyvelerini alacağız."

Özdilek, herkesin keyif aldığı bir Denizlispor profilini ortaya çıkartmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

- Lopes: "Motivasyon çok yüksek"

Yeşil-siyahlı takımın sağ bek oyuncusu Tiago Lopes de Fenerbahçe maçının çok önemli olduğunu belirterek, "Çünkü aslına bakıldığında bir dönüm noktası sayılabilir. Böyle büyük maçlarda herkesin motivasyonu çok yüksek olur. Bunun için de çok çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Umarım maçta istediğimiz sonucu alırız. Yeni hocamızla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. İhtiyacımız olan galibiyet." diye konuştu.
Zeki Yavru da takımın hafta başından itibaren çok çalıştığını, pazar günü galibiyet hedeflediklerini bildirdi.

- Barış Pınarı Harekatı'na destek

Zeki Yavru, Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA), A Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa-Türkiye maçı sonrası asker selamı vermelerine yönelik açtığı soruşturmaya ilişkin, şöyle konuştu:
"Kendi adıma çok üzüldüm. Çünkü ülkemizde bildiğiniz gibi bugüne kadar yabancı kuralı serbest. Kimsenin buna lafı yok. Geliyorlar hepsini en iyi şekilde misafir ediyoruz. En iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz. Ama bizim oyuncularımız asker selamı verdi diye takımlarında, taraftarlarından ve camialarından tepki alıyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Bu benim çok zoruma gitti. Çünkü bu bizim simgemiz. Bu asker selamını bu kadar dert edinmelerine gerek yok. Asker selamı vererek dik duruşlarını gösteriyorlar. Ama gördük bir arkadaşımızı kadro dışı bıraktılar. Biz onları kapımızı açıp misafir ederken hepsini en iyi şekilde ülke olarak ağırlarken bu tür sorunlarla karşılaşmak çok üzücü."

Zeki, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam gönderdiklerini; millet, ülke ve devlet olarak yanlarında olduklarını belirterek, "Bu ülke çok badireler atlattı. Ama hiçbir zaman kimseye boyun eğmedi, yine eğmeyecek. Topraklarımız ve vatanımız için askerlerimiz, devletimiz elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Hepsinin destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Trabzonspor iç sahada rakiplerine geçit vermiyor
Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret
Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır
Lionel Messi'den Radamel Falcao açıklaması!