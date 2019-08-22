Adil Rami Fenerbahçe'den dünyaları istedi
Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki stoper Adil Rami, Fenerbahçe’den yıllığı 2.3 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme istedi.
Marsilya ile olan sözleşmesini fesheden ve bir anda Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami Sarı-Lacivertli kulüpten dünyaları istedi.
34 yaşındaki stoper Fenerbahçe'den yıllığı 2.3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme talep etti.
Bu istek karşısında Fenerbahçeli kurmaylar geri adım attı.
Fenerbahçe'nin Rami'ye yıllık en fazla 1.5 milyon Euro verebileceği ve bu rakamın üzerine çıkmayacağı ifade edildi.
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