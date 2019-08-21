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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21 Ağustos 2019 - 20:56,

5-0'ın ardından dikkat çeken görüntü! Yanal ve Emre...

Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir'i farklı mağlup ederek lige hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin antrenmanında dikkat çeken bir görüntü vardı.

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İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı.

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Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk çalışması yapıldı.

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Pas çalışmaları ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Keyifler yerinde

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0'lık farklı skorla mağlup ederek zirveye yerleşen Fenerbahçe'de keyifler yerinde.

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123 hafta sonra ligde liderliğe yükselen sarı lacivertlilerde futbolcuların neşesi yüzlerine yansıdı.

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Gazişehir maçında çok iyi bir oyun ortaya koyan kaptan Emre Belözoğlu, Ersun Yanal'la objektiflere böyle yansıdı.

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