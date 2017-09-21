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    'SP'li bahisçiyi vurdular

    Çetin AYDIN / İSTANBUL
    21.09.2017 - 23:20 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 23:21

    İSTANBUL Çekmeköy’de Cahit Çetin (40), 31 Ağustos’ta Ulubatlı Hasan Caddesi’nde yürürken, yanında duran otomobilden inen 2 kişinin saldırısına uğradı.

    Dövüş ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Cahit Çetin’le başa çıkamayan saldırganlardan biri tabancasını çekerek peş peşe ateş etti. Çetin, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.

    Kolunda ‘SP’ dövmesi bulunan, sosyal medya hesaplarında Sedat Peker’le ilgili paylaşımlar yapan ve birlikte fotoğraflarını yayınlayan Cahit Çetin öldü.

    Polisin yaptığı araştırmaya göre Cahit Çetin ve cinayete karışanlar yasadışı bahis oynatıyor, paylaşımda sorun yaşıyorlardı. Tetiği çektiğini itiraf eden Yusuf Yağmur çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.İ.’nin sorgusuysa sürüyor. 

    Etiketler: Cinayet , Sedat Peker , yasadışı bahis , gazetehaberleri
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