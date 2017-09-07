Soylu'dan CHP'li Tanrıkulu'ya tepki...

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığının iç güvenlik çerçevesinde havada uçup da teröristleri yukarıdan keşif ve istihbarat yapabilme saatinin ayda 15 saati geçmediğinin altını çizerek şunları kaydetti:



“Şimdi haftada 620 saat. Bu ayda 2 bin 500 saat yapıyor. Yani nasıl siz sahada zabıta olarak denetlemelerinizi, keşiflerinizi ve çalışmalarınızı sürdürüyorsanız aynı şekilde bu ülkenin güneydoğusunda ve doğusunda bizim İHA’larımız teröristlerin faaliyet alanlarını daraltmak ve ülkemize, savunmamıza üstünlük sağlayabilmek için 24 saat görev yapıyor. Birileri bundan rahatsız olmuş ve savaşta bile bu kurallar uygulanmaz diyor. Savaş ne demek? Biz PKK ile savaşıyoruz öyle mi? Öyle zehirli bir kelimedir ki bu. Bu kelimenin anlamı şudur; PKK bir terör örgütü değil, Allah korusun onların dilinde Türkiye ile eşit şartlarda savaşabilecek bir yapının sahibi. Aslında SİHA'ları bir şekilde suçlamaya çalışırken terörle yaptığımız mücadeleden incindikleri açıkça ortadadır. Ana muhalefet partisinin bu milletvekilini acilen çağırıp ağzının payını vermesi lazım. Sivil insanlarımızı öldürecekler, silahsız masum insanları öldürecekler bir tek sesiniz çıkmayacak. Sonra adalet diye yürüyeceksiniz. Bakın dün, bugün toplam 23 terörist etkisiz hale getirildi. Bu kabiliyetimizin hangi anlamda geliştiğini ortaya koymaktadır. Yani Kandil’den ellerine verilen bir kağıdı tercüme etmekten yoksun olanlar bugün ülkemizin mirli birliğinin ve beraberliğinin en önemli güçlerinden birisi olan yerli ve milli savunma sanayimizi hedef almaları boşuna değildir. Başkalarının tercümanlığını yapıyorlar. Bugün bir taraftan jandarmamız, bir taraftan polisimiz, korucumuz, TSK’mızın mensupları hep beraber yoğun bir mücadele ortaya koyuyor. Kimse canını düşünmüyor. Herkes memleketimizin hürriyetini düşünüyor. Bu büyük bir sorumsuzluk ve aymazlıktır. Bu kararlılığımız devam edecek. 2 bin 500 saatin iç güvenlik harekatında yetmeyeceğini, bunu 5 bin saate çıkartacağımızı ifade etmek istiyorum.”

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR