Sosyal medya bunu tartışıyor... Melania Trump neden hep gözlüklü?

ABD First Lady’si Melania Trump’ın son günlerde geceleri bile kameraların karşısına güneş gözlüğüyle çıkması sosyal medyanın dikkatini çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania, New Jersey’deki tatil ve Harvey fırtınası kurbanlarıyla görüşmeden sonra bile güneş gözlüklerini çıkarmadı. En son da ülke tarihinin en büyük katliamın yaşandığı Las Vegas dönüşünde güneş gözlüğüyle görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları, First Lady’nin neden gözlük çıkarmadığı konusunda çeşitli tahminler yürüttü. Bazıları, Melania’nın eşini "görecek gözü" olmadığını söylerken diğerleri, Donald Trump açıklama yaparken eşinin gözlerini devirdiğini tahmin etti.