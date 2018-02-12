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    Sosyal medya bu benzerliği konuşuyor...

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 09:07 | Son Güncelleme:

    HDP'nin dün Ankara'da düzenlenen 3. Olağan Kongresi'nde partinin yeni eşbaşkanları olarak İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli seçildi.

    SOSYAL medyada ise HDP'nin yeni eş genel başkanı Sezai Temelli ile CHP Mersin Milletvekili ve parti içi eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytuğ Atıcı'nın benzerliği gündem oldu.

    Bazı internet siteleri ise hem HDP'li Temelli ile CHP'li Atıcı'yı hem de HDP'li Saruhan Oluç ile CHP PM üyesi sanatçı Onur Akın'ı karıştırıp CHP'nin HDP kongresinde gövde gösterisi yaptığını iddia etti...

    Sosyal medya bu benzerliği konuşuyor...
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve Saruhan Oruç

    Sosyal medya bu benzerliği konuşuyor...
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

    Sosyal medya bu benzerliği konuşuyor...
    CHP'li Aytuğ Atıcı

    Sosyal medya bu benzerliği konuşuyor...
    Saruhan Oluç

    Sosyal medya bu benzerliği konuşuyor...
    Onur Akın

     

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    Etiketler: Onur Akın , Aytuğ Atıcı , HDP , CHP , son dakika
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