Sosyal medya bu benzerliği konuşuyor...

SOSYAL medyada ise HDP'nin yeni eş genel başkanı Sezai Temelli ile CHP Mersin Milletvekili ve parti içi eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytuğ Atıcı'nın benzerliği gündem oldu.

Bazı internet siteleri ise hem HDP'li Temelli ile CHP'li Atıcı'yı hem de HDP'li Saruhan Oluç ile CHP PM üyesi sanatçı Onur Akın'ı karıştırıp CHP'nin HDP kongresinde gövde gösterisi yaptığını iddia etti...



HDP'nin yeni Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve Saruhan Oruç



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli





CHP'li Aytuğ Atıcı



Saruhan Oluç



Onur Akın

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR