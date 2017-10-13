Soruşturma izni istendi

AYM Genel Kurulu, dün, Ergenekon davasında, İlker Başbuğ, Dursun Çiçek ve Hasan Iğsız’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli AYM’de yargılanmasını isteyen İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nden gönderilen dosyanın ön incelemesini yaptı.



AYM’den yapılan açıklamaya göre, Başbuğ’a isnat edilen fiillerin Yüce Divan’ın yargılama yetkisi kapsamında kaldığı belirtildi. Başbuğ hakkında suç tarihinde yürürlükte olan askeri yargılama usulünü düzenleyen kanun uyarınca soruşturma izni alınması gerektiğinden yargılamanın durmasına ve gerekli soruşturma izni alınması için dosyanın bir örneğinin Başbakanlığa gönderilmesine hükmedildiği kaydedildi.



Bu kararla birlikte gözler Başbakan Yıldırım’a çevrildi. Başbakan Yıldırım, soruşturma izni verirse Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanma yolu açıklacak. AYM’nin bu kararı oy çokluğu ile verdiği de öğrenildi.



AYM, Başbuğ ile bağlantılı yargılanması istenen aralarında CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in de bulunduğu 18 sanığın ise Yüce Divan’da yargılanma yetkisinin bulunmadığına karar verdi. AYM 18 sanık yönünden dosyayı ayırdı ve görevsizlik kararıyla İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.