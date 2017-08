Sonbaharda ne okuyacağınızı biliyoruz

DAMARDAN POLİSİYE

◊ Milyonlarca hayranının soluklarını tutup beklediği yeni Dan Brown romanı 3 Ekim’de 12 ülkeyle aynı anda Türkiye’de de okurla buluşacak. Polisiye ve gerilim edebiyatın popüler ustası, Altın Kitaplar etiketiyle yayımlanacak yeni romanı ‘Başlangıç’ta insanlığın ‘köklerine’ uzanıp “Nereden geldik? Nereye

gidiyoruz?” diye soruyor.

◊ Norveç’in bir numaralı ‘alkolik’ dedektifi Harry Hole ile yeniden üşümeye hazır mısınız? Yok, bu kez üşümeyeceğiz. Ama yeni bir macera daha başlıyor. Doğan Kitap’tan çıkacak Jo Nesbo’nun yeni kitabı ‘Hamam Böcekleri’, Harry Hole serisinin ikinci kitabı. Ama Türkçe’ye kazandırılan sekizinci kitabı olacak. ABD’li çok satan polisiye romancısı David Baldacci’nin ‘Amos Decker’ adlı nevi şahsına münhasır dedektif karakterinin maceralarının sürdüğü ve 2016’da yayımlanan ‘Son Düzlük’

(Last Mile) de Doğan Kitap etiketiyle eylülde raflarda.

◊ İrlandalı polisiye romancı Glenn Meade’in yeni romanı ‘Unquiet Ghosts’ ekimde İthaki Yayınları’ndan çıkıyor. Meade bu kez bir aile trajedisine çekecek okuyucusunu. Casusluk romanlarının benzersiz ismi John Le Carré’nin 1961’de yayımlanan ilk romanı ‘Call for the Dead’i de (1990’da ‘Ölümüne Davet’ adıyla yayımlanmıştı) İthaki Yayınları aracılığıyla tekrar yayımlanıyor. Le Carré’nin meşhur karakteri George Smiley’in geçmişine dair önemli olayları barındırıyor roman.



Valeria Luiselli

DÜNYA HARİTASI

◊ Dünyaca ünlü İsrailli edebiyatçı ve barış aktivisti Amos Oz’un son romanı ‘Judas’, 2016’da, romanlarına verdiği on yıldan uzun bir aradan sonra gelmişti. Yazarın ‘olgunluk dönemi romanı’ olarak yorumlanan ‘Judas’ 1950’lerin sonunda, Kudüs’te geçiyor. Doğan Kitap etiketiyle sonbaharda yayımlanan olan roman, Uluslararası Man Booker Ödülü’nün kısa listesine girmişti.

Romanları sadece kalabalık bir okur kitlesince değil ödül komiteleri ve Hollywood senaristlerince de bağra basılan İngiltere’nin kıvrak zekâlı romancısı David Mitchell’ın 2015’te yayımladığı ‘Slade House’ ekimde Doğan Kitap etiketiyle geliyor. Mitchell’ın engin hayal gücünden, hikâyesi 1970’lerden günümüze uzanan bir ‘perili ev’ romanı.

◊ ‘Vejetaryen’ ile 2016’da Man Booker Ödülü’nün sahibi olan Güney Koreli yazar Han Kang’ın ‘White Book’ ve ‘Human Acts’ adlı romanları ilk kez Türkçe’ye çevriliyor. April Yayınları’ndan.

◊ İngiliz edebiyatının güçlü ismi Ian McEwan’ın son romanı ‘Fındık Kabuğu’, 21. yüzyılda geçen bir Hamlet uyarlaması. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkacak olan kitap İngiltere’de övgülerle karşılanmıştı.

◊ George Orwell yazınının kıymetli parçalarından olan günlüklerden bir örnek, eylülde Sel Yayınları etiketiyle çıkıyor. Orwell’ın ‘Diaries’ adıyla yayımlanan kitabının ‘War-Time Diary: 28 May 1940-28 August 1941’ ve ‘War-Time Diary: 14 March 1942-15 November 1942’ başlıklı bölümleri, Türkçe’de ilk kez, ‘Savaş Günlükleri’ adıyla karşımızda olacak.

◊ 2004’te Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Avusturyalı romancı Elfrieda Jelinek’in 1972’de basılan ‘Micheal’ı, İletişim Yayınları etiketiyle ilk kez Türkçe’de.

◊ Bilimkurgunun yaşayan efsanesi, ‘kraliçe’ Ursula K. Le Guin’in 2000’de yayımlanan ve ustanın ‘Hainli Döngüsü’nün bir parçası olan romanı ‘The Telling’, İthaki Yayınları etiketiyle Türkçe’de olacak. Sinemaya da uyarlanan ilk kitabı ‘Marslı’ ile şöhrete kavuşan bilimkurgu yazarı Andy Weir’in son kitabı ‘Artemis’ kasımda Avrupa ve ABD’de yayımlandıktan sonra, aralıkta da İthaki Yayınları etkiketiyle Türkçe’de...

◊ Kafka Kitap ekimde, 2016 Pulitzer Edebiyat Ödülü sahibi, Viet Thanh Nguyen imzalı ‘The Sympathizer’ ile buluşturacak okurları. Vietnamlı-Amerikalı yazarın bol ödüllü ve çok satan kitabı, epik bir aşk ve ihanet anlatısı.

◊ Domingo etiketiyle Türkçe’de olacak Eka Kurniawan imzalı ‘Güzellik Bir Yaradır’, geçen yılın Man Booker adaylarından. Endonezyalı yazarın büyülü gerçekçilikle bezeli romanı büyük beğeni toplamıştı.

◊ Meksika asıllı Amerikalı romancı, Latin Amerika edebiyatının heyecan verici soluklarından Valeria Luiselli’nin büyük beğeni toplayan kitabı ‘Dişlerimin Hikâyesi’, Siren Yayınları’ndan çıkıyor. Yayınevi, Man Booker’ın en güçlü adaylarından Colson Whitehead’ın yaratıcı bir esaret öyküsü anlattığı bol ödüllü romanı ‘Yeraltı Demiryolu’nu da sonbaharda çıkarıyor.

◊ Okuru, farklı yaşlarda dokuz erkeğin hikâyesine davet eden, 2016 Man Booker finalistlerinden, David Szalay imzalı ‘All That Man Is’ ekimde Hep Kitap etiketiyle yayımlanıyor.

◊ Alakarga Yayınları bu sezon bizi Danimarka’dan bir ‘yeraltı edebiyatı’ ürünüyle buluşturuyor: Björn Rasmussen’in ‘Ten, Organları Sarıp Sarmalayan Elastik Bir Kılıftır’ isimli, ülkesinde hayli ses getirmiş olan romanı, anlatımıyla pornografik bir hat çiziyor.

◊ Habitus Kitap ekimde satir ustası İngiliz romancı Jonathan Coe’nun ‘Maxwell Sim’in Aşırı Özel Hayatı’nı çıkarıyor raflara. Coe’nun kaleminden tuhaf bir adamın hayat öyküsü; merak uyandıran ve eğlenceli bir dille...



Cemil Kavukçu

MEMLEKETTEN SESLER

◊ Polisiyenin usta kalemi Ahmet Ümit bu kez odağına sıcak bir gündemi, Suriyeli göçmenleri alıp bir ‘seri katil’ öyküsü anlatacak. Ekimde Everest Yayınları’ndan çıkacak roman hakkında Ümit’in açıklamasını anımsayalım: “Çocuk tacizcilerini öldüren bir seri katil mi daha tehlikeli yoksa dünya bu haldeyken ‘Aman bana ne’ deyip kendi keyfine bakan insan mı? İkisi de birbirininden kötü görünse de sıradan faşizm denilen şey tam olarak da seyirci kalmaktır. Ses çıkarmayarak kötülüğün büyümesine sebep olunuyor. Suriyelileri anlatan ilk roman olacak.”

Mario Levi’nin, okurunu kendi içine dönüp baktıracak yeni romanı ‘Yanlış Tercihler Mahallesi’ de Everest Yayınları’ndan, eylülde geliyor.

◊ Nermin Bezmen okurlarını bir kez daha tarihi bir aşk öyküsüne çekecek, ‘Bir Harp Gelini’ Doğan Kitap’tan çıkıyor.

◊ Cemil Kavukçu’dan uzun bir öykü geliyor: ‘Yüzünüz Kuşlar Yüzünüz’. Can Yayınları’ndan çıkacak kitap, nereye giderse gitsin yalnızlığından kurtulamayan insanın portresi... Can Yayınları’ndan bir havadis de öykücü ve romancı Murat Gülsoy imzalı yeni roman...

◊ Murat Menteş yeni bir fantastik macerayla geliyor. April Yayınları’ndan çıkacak romanda hafızasını kaybetmiş bir adamın polisiye hikâyesini okuyacağız. Murat Uyurkulak’ın yakın dönem Türkiye tarihini konu edinen yeni romanı da April etiketiyle karşımızda olacak. Polisiye ustası Algan Sezgintüredi ise April’den çıkacak yeni romanı ‘Süperben’de polisiye sularından bir parça uzaklaşacak, ama sadece bir parça!

◊ Figen Şakacı’nın, buralarda önce bir kız çocuğu sonra da yalnız bir kadın olmanın neye benzediğini inceden bir mizahla anlattığı, ‘Bitirgen’ ve ‘Pala Hayriye’ ile başlayan üçlemesi ‘Hayriye Hanım’ı Kim Çaldı?’ ile tamamlanıyor. İletişim Yayınları’ndan çıkacak romanda, Hayriye’nin hayatının son demlerini okuyacağız.

◊ ‘İktidarsızlar’ ile dönüş yapan Fatih Altınöz’ün yenisi ‘Absürt Yeni Dünya’ sonbaharda Çınar’dan çıkacak.

◊ Cevat Çapan’dan yeni şiir kitabı müjdesi: Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkacak kitabın adı ‘Son Duraktan Bir Önce’.

◊ ‘Bizans Sultanı’, ‘Annemin Öğretmediği Şarkılar’ gibi romanlarıyla dünyada da tanınan, kendi sadık okur kitlesini oluşturan ‘özel kitaplar dedektifi’ Selçuk Altun’un yeni romanı ‘Ardıç Ağacının Altında’ İş Kültür’den çıkıyor.

YENİ KEŞİFLER

◊ Yeni neslin etkili oyun yazarlarından Kemal Hamamcıoğlu’nun ilk romanı, önümüzdeki aylarda Doğan Kitap etiketiyle çıkıyor.

◊ Bizi sık aralıklarla genç edebiyatçılarla tanıştıran İletişim Yayınları ise bu kez Kerim Özcan’ın ilk romanı ‘Gündönümü’nü sunuyor takipçilerine.

◊ Tiyatrocu Levent Tülek, Hep Kitap’tan çıkacak ‘Pitbull’da bizimle öykülerini paylaşacak.

◊ İngiliz kurgu edebiyatının yükselen yıldızı olarak lanse edilen genç yazar Fiona Mozley’in ilk romanı, 2017’de Man Booker Uzun Listesi’nde aday olarak yerini alan ‘Elmet’ Çınar Yayınları etiketiyle kasımda Türkiyeli okuyucuyla buluşacak. York’taki bir kitapçıda çalışan Mozley’in gizlice yazdığı roman, modern toplumun kıyısında duran kırılgan bir ailenin çarpıcı öyküsü. Bugüne dek farklı mecralarda kitap eleştirilerini okuduğumuz Burcu Arman’ın ilk polisiye romanı ‘Koşarken Belli Olmaz’ da Çınar Yayınları etiketiyle ekimde çıkıyor.



GÜNCELER, SOHBETLER

◊ Müziğiyle olduğu kadar kelimeleriyle de iletişim kuran Fazıl Say, sekiz sene önce kaleme aldığı ‘Yalnızlık Kederi’nden sonra şimdi bir kere daha yazıyla baş başa. Ekimde Doğan Kitap’tan çıkacak ‘Dostluk Güncesi’nde hayata, sanata, gündeme dair düşüncelerini paylaşacak, Say. Elif Şafak’ın son dönemde farklı mecralarda yer alan güncel yazıları da Doğan Kitap’tan çıkacak ‘Uzaktan Sevmek’te bir araya gelecek. Romanlarında müziği öykünün ayrılmaz bir parçası olarak yerleştiren usta romancı Haruki Murakami’nin dünyaca ünlü orkestra şefi Seiji Ozawa ile müzik ve hayat üzerine yaptığı sohbetlerden olan kitap (Absolutely on Music: Conversations with Seiji Ozawa) kasımda Doğan Kitap’tan çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta 18 aylık ‘mahkûmiyetini’ çekmek üzere hapisteki gazeteciler kervanına katılan deneyimli gazeteci Murat Çelikkan’ın sinema ve tiyatro sanatçısı Deniz Türkali ile görüşerek hazırladığı ‘Daha Dans Edeceğim’ de Doğan Kitap’ın sonbahar havadislerinden. Deniz Türkali sadece sinema dünyası ve Atıf Yılmaz ile olan evliliği üzerine değil, babası Vedat Türkali hasebiyle Türk soluna dair de çarpıcı anekdotlar paylaşıyor.

◊ Kırmızı Kedi, Enis Batur’un okurlarla ilk defa buluşacak yazılarının hayvanlar özelinde bir seçkisini hazırlıyor: ‘ZOO’M – Harflerden Hayvanat Bahçesi’. Eylülde yayımlanacak kitap, yayıncısının deyişiyle; “Dipsiz bir ikonografik kuyu açıyor önümüze. Örümceğin hünerine, akrebin gururuna, devenin sabrına, eşeğin güzelliğine, karganın zekâsına ve atın soyluluğuna bir nebze olsun yaklaşmaya çalışıyor Enis Batur.”

◊ Gazeteci yazar Ece Temelkuran’ın denemelerinden ve köşe yazılarından oluşan derleme kitabı yıl sonuna doğru Can Yayınları etiketiyle karşımızda olacak.



Bruce Springsteen



‘HAYATI ROMAN’ OLANLAR

◊ ‘Orta Dünya’nın kâşifi, fantastik edebiyatın üstadı J.R.R. Tolkien’in, Humphrey Carpenter imzalı biyografisi İş Kültür Yayınları’ndan sonbaharda çıkıyor. Carpenter kitabını, 1973’te hayata veda eden Tolkien’in tüm özel notlarına erişim izni alarak, ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmeler yaparak tamamlamıştı.

◊ Cumhuriyet’in ilk kuşağı sayılabilecek bir genç kızın -Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali- büyüme ve müzisyen olma uğraşısını, ailesini, eğitimini ve sonraki yıllarda Türkiye müzik tarihini anlatan ‘Anıları’, sonbaharda Yapı Kredi Yayınları etiketiyle raflarda olacak. Filiz Ali’nin neşeli üslubuyla harmanlanmış ama yer yer de hüzünlendiren bu anı kitabı memleketin bir dönemini anlamak açısından da kıymetli...

◊ ‘Patron’ anılarıyla geliyor! Rock müziğin yaşayan efsanesi Bruce Springsteen’in 23 dile çevrilen, çok satan otobiyografisi ‘Born To Run’ ekimde Doğan Kitap’tan çıkıyor. Springsteen “Okurlarıma kafamın içini göstermek istedim” dediği otobiyografisini yedi yılda tamamlamıştı. Salt bir rock star’ın hayat hikâyesi değil, şarkılarındaki şiirselliğin tadını aratmayan bir dille yazılmış, deneyimlerin beslediği bir bilgelik kitabı okuyacağımız... Doğan Kitap etiketli bir diğer ‘hayat öyküsü’ ise Ali Öztun’un kaleme aldığı, Âşık Mahsuni Şerif biyografisi olacak. Futbol yıldızı Mesut Özil’in Almanya’da yayımlandığında gündemi şöyle bir sallayan anıları da (Orijinal adı: Die Magie Des Spiels) önümüzdeki ay Doğan Kitap’tan çıkıyor.

◊ Kırmızı Kedi’den çarpıcı bir ‘Escobar’ hikâyesi yolda. Medellin Karteli’nin muhasebecisi ve Pablo Escobar’ın kardeşi Roberto Escobar ile David Fisher’ın kaleminden çıkan heyecan dozu yüksek belgesel romanın orijinal adı ‘Accountant’s Story (Inside the violent world of the Medellin Cartel)’.

USTALARDAN ÇOCUKLARA

Edebiyatımızın en sert mevzuları incelikli bir dille anlatmakta mahir iki yazarından; Şebnem İşigüzel ve Karin Karakaşlı’dan çocuklara özel öyküler geliyor. Eylülde Çınar’dan çıkacak ‘Uçtu Uçtu’ ve ‘İyi Geceler Luna’ isimli iki kitabın da kâğıt meraklılarını cezbedecek farklı bir formatta olacağını not düşelim. Şair Haydar Ergülen de üstümüze bahar serinliği örten dizelerini bu kez çocuklar ve gençler için söylüyor, Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıkacak iki yeni şiir kitabında.

DERİN SULAR

Ayrıntı Yayınları Lars T. Lih imzalı bir Lenin çalışmasıyla karşılıyor sonbaharı. Lih, ‘Lenin’de yakın tarihimizin önemli ideologu ve devrim liderine farklı bir açıdan bakıyor, özel hayatını da pas geçmiyor. Gazeteci Murat Yetkin’in Doğan Kitap’tan çıkacak çalışması ‘Meraklısı İçin Entrikalar’; dudak uçuklatıcı istihbarat savaşları ve komplo öyküleriyle baş başa bırakacak okuru. Murat Belge’nin hazırladığı, ‘Modern Türkiye’de Şiir: Nâzım Hikmet’ten İkinci Yeni’ye’; Eric Hobsbawn’ın Latin Amerika solu üzerine yazılarını içeren ‘Yaşasın Devrim’ ve Hollandalı tarihçi ve Türkolog Erik-Jan Zürcher’in, dünyanın farklı bölgelerinden ‘askeri işgücü’nü ele aldığı çalışması (Fighting for a Living: A Comparative Study of Military Labour 1500-2000) İletişim

Yayınları’nın yeni sezon sürprizlerinden. Kolektif Kitap’tan çıkacak Ronald D. Gerste imzalı ‘Wie Das Wetter Geschicte Macht’ (Hava Nasıl Tarih Yazar) ise gezegenin en yakıcı dertlerinden iklim değişikliği üzerine detaylı bir çalışma. İklim değişikliklerinin tarihteki kalıcı etkilerini mercek altına alan kitap hem ertelenemez bir sorun olarak iklim değişikliği meselesinin güncelliğine nüfuz ediyor, hem de tarih okurları için farklı coğrafyaları kapsayan bir kapsamlı bir tarih okuması vadediyor.