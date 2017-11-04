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    TIR'cı Ali lakaplı YouTube fenomeni Ali Can hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    04.11.2017 - 10:03 | Son Güncelleme:

    'Alex745alejandro' rumuzlu Türk YouTuber Ali Can, dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

    İşvereni ve yakın arkadaşı, Instagram hesabı üzerinden Ali Can'ın dün saat 16:00'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Nevşehir'de yaşayan teyzesinin oğlu Salih Işınmış, Ali Can'ın TIR'ıyla yük boşalttıktan sonra yorgun düştüğünü ve aracında uyuyakaldığını belirtti.

    TIRcı Ali lakaplı YouTube fenomeni Ali Can hayatını kaybetti

    CENAZE NAMAZI FRANKFURT'TA

    Ali Can'ın Frankfurt Türk Federasyonu Camii'nde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılınacak.

    TIRcı Ali lakaplı YouTube fenomeni Ali Can hayatını kaybettiMEMLEKETİ NEVŞEHİR'DE DEFNEDİLECEK

    Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Ortahisar kasabasına bağlı İbrahimpaşa köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Almanya'da yaşayan YouTube fenomeni, Ürgüp'te defnedilecek.

    TIRcı Ali lakaplı YouTube fenomeni Ali Can hayatını kaybetti

    TIR KULLANIRKEN ÇEKTİĞİ VİDEOLARLA FENOMEN OLMUŞTU

    Sempatik tavırlarıyla kısa sürede büyük hayran kitlesi edinen Ali Can, TIR yolculukları sırasında çektiği videolarla popüler olmuştu. Bir dönem araba tanıtım videoları da çeken Ali Can, TIR'cı Ali lakabıyla internette biliniyordu. Neşeli tavırları ve kendine has üslubuyla bir çok kişi tarafından sevilen Ali Can'ın ölüm haberi sevenlerini üzdü. 

    TIRcı Ali lakaplı YouTube fenomeni Ali Can hayatını kaybetti

    Etiketler: kalp krizi , YouTuber , son dakika
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