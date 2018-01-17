Son dakika... Tillerson'dan flaş Türkiye açıklaması

Tillerson'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ABD kimyasal silah tehditlerini ciddiye alıyor ve hesap verebilirlik ve Esad rejiminin saldırılarının kurbanları için adalet aramaya devam edeceğiz.

Esad kendi halkına gaz attı, tüm köyleri ve şehir mahallelerini bombaladı. Defalarca barışçıl yolların çözümüne zarar verdi.

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı DEAŞ’ın dönmesini engelleyemeye dönük olarak sürecek.

Suriye’de 2011’de Irak’ta yaptığımız hatayı yapamayız.

2011’de ABD’nin Irak’tan zamansız çekilmesi El Kaide’ye güvenli sığınak sağladı ve doğan boşluk DEAŞ’ın doğmasına neden oldu.

Tarihin kendisini Suriye’de tekrar etmesine izin veremeyiz.

İstikrarlı, birleşik ve bağımsız bir Suriye için Cenevre sürecinde Esad sonrası liderliğin oluşturulması şart.

TÜRKİYE MESAJI: BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye gibi müttefiklerimizle birlikte teröre karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

İdlib’de ve Türkiye’nin PKK’lı teröristlerle ilgisi nerede kaygısı varsa orada birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

SDG’nin DEAŞ’la mücadelede gösterdikleri büyük fedakarlığın farkındayız ve selamlıyoruz. Fakat askeri başarılar siyasi geçiş sürecinin başarısının garantisi değil.

Siyasi süreç bütün yerel unsurları temsil etmeli ve Suriye’nin komşularını tehdit etmemeli

NATO müttefikimiz Türkiye DEAŞ’ın yenilmesi ve Suriyelilere kucak açılması noktasında çok önemli katkılarda bulundu.

Suriye’nin güvenli geleceği için Türkiye ile yakın işbirliğini sürdürmeliyiz.

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