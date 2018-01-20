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    Son dakika... Türkiye nota verdi... Suriye'den ilk açıklama geldi

    Hürriyet Haber
    20.01.2018 - 21:29 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" başlattığı Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili bilgilendirdiği Suriye'den ilk açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin akşam saatlerinde başlattığı Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nı kınadıklarını duyurdu.

    Reuters’ın geçtiği habere göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı “Türkiye’nin Suriye topraklarındaki bu saldırgan tavrını kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin dalı harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye rejimine yazılı bilgi verildiğini belirtmişti.

    NOTA VERİLDİ

    Dışişleri Bakanlığının, Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğuna Zeytin Dalı Harekatı hakkında nota verdiği bildirildi.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliği vasıtasıyla Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna Zeytin Dalı Harekatı hakkında nota verildi.

    AMACI VE HUKUKİ DAYANAĞI

    Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği vasıtasıyla da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Kazakistan'ın temsilcisine harekatın amacı ve hukuki dayanağı hakkında mektupla yazılı olarak bilgi verildi.

    BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in Türkiye'deki misyon şefleri, Afrin harekatı hakkında bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

    "ZEYTİN DALI HAREKATI"

    Türkiye bugün saat 17.00 itibarıyla Afrin'de "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

     

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    Etiketler: Son dakika
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