Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Son dakika! Referandum öncesi gerilimi artıran gelişme!

    Son dakika! Referandum öncesi gerilimi artıran gelişme!

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 12:52 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 13:23

    Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de düzenlenecek referandumu askıya alma kararı aldı.

    IKBY lideri Mesud Barzani, uluslararası tepkilere rağmen referandumun ertelenmesine karşılık 'iyi bir teklif' yapılmadığını gerekçe göstererek, referandumun ertelenmeyeceğini açıklamıştı. 

    IKBY'nin bu kararı dikkate alması beklenmiyor. 

    Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Federal Mahkeme, oylamanın anayasaya aykırı olduğunu dair şikâyetleri inceleyene kadar, 25 Eylül'de düzenlenen referandumu askıya alma kararı aldı" ifadesi kullanıldı. 

    IKBY referandumu kime ne kazandırabilir, ne kaybettirebilirIKBY referandumu kime ne kazandırabilir, ne kaybettirebilir?

    Ayrıntılar geliyor...

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Barzani , IKBY , Kuzey Irak
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri