Son dakika! Referandum öncesi gerilimi artıran gelişme!

IKBY lideri Mesud Barzani, uluslararası tepkilere rağmen referandumun ertelenmesine karşılık 'iyi bir teklif' yapılmadığını gerekçe göstererek, referandumun ertelenmeyeceğini açıklamıştı.

IKBY'nin bu kararı dikkate alması beklenmiyor.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Federal Mahkeme, oylamanın anayasaya aykırı olduğunu dair şikâyetleri inceleyene kadar, 25 Eylül'de düzenlenen referandumu askıya alma kararı aldı" ifadesi kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR