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    Son dakika: PKK'dan Hakkari'de hain saldırı! Şehitler ve yaralılar var

    Behçet DALMAZ/ ŞEMDİNLİ(Hakkari) (DHA)
    23.09.2017 - 12:48 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 13:15

    HAKKARİ’nin Şemdinli İlçesi’nde Irak sınırında bulunan Tekeli Köyü’ndeki üs bölgesine, PKK’lı teröristler tarafından ağır silahlarla ateş açıldı. Saldırıda modüler üs bölgesi çalışmasında 1 asker ve 1 sivil işçi şehit oldu, 2 asker yaralandı.

    Hain saldırı bu sabah Irak sınırındaki 2 bin 867 rakımlı Tekeli Üs bölgesine yönelik düzenlendi. Irak topraklarındaki Hakurk bölgesinden modüler üs bölgesi çalışmaların yapıldığı yere doçka uçaksavarı, havan ve roketlerle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 asker ile 1 sivil şehit oldu 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

    Hakkari Valiliği, Tekeli Bölgesi’ne yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
    "23.09.2017 günü ilimiz Şemdinli İlçesi Tekeli Taburu’na bağlı 2 bin 867 rakımlı tepeye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan havan, roket ve doçka atışı sonucu, modüler üs bölgesi çalışmasında görevli 1 işçi ve bölge emniyetinden sorumlu 1 askeri personel şehit olmuştur, 2 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

    Etiketler: Hakkari , PKK , doçka , terörist , saldırı , Son dakika
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